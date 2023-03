Dica: 4 maneiras de descobrir se o ChatGPT está down

Provavelmente, já lhe aconteceu estar a (ou ir) usar o ChatGPT e deparar-se com ele em baixo ou a não funcionar como de costume. Nestas situações, com certeza se pergunta se este será um problema seu, ou um problema de todos. Portanto, trazemos hoje 4 maneiras de descobrir o estado atual do ChatGPT, para que tenha a certeza se este se encontra down.

Se tiver de completar uma tarefa chata, como escrever um e-mail a um colega de trabalho ou precisar de uma receita, poderá pedir ao ChatGPT que resolva o problema por si. Mas e se o chatbot da OpenAI não estiver atualmente a funcionar? Está down para toda a gente, ou é um problema especificamente seu?

1. Verifique o site de status da OpenAI

Mesmo que o ChatGPT seja a aplicação com mais rápido crescimento de todos os tempos, por vezes deixa de funcionar. A melhor maneira de verificar se o ChatGPT está down é usar o site de status da OpenAI para análise do servidor em tempo real, para que se possa facilmente descobrir se o ChatGPT está down para toda a gente.

2. Verifique o Twitter da OpenAI

Quando há um problema com os servidores da OpenAI, este é normalmente anunciado no Twitter da OpenAI. Portanto, é sensato seguir a sua conta e verificá-la se suspeitar que o ChatGPT deixou de funcionar.

Além disso, eles emitem um anúncio quando corrigem o problema, por isso deve ligar as notificações do Twitter no seu smartphone.

3. Verifique se o ChatGPT está disponível na sua região

Mesmo que não possa aceder ao ChatGPT, há uma hipótese de não haver nada de errado com ele. Se viajar para uma região onde o ChatGPT não está disponível, receberá a mensagem "OpenAI services are not available in your country".

O mesmo acontece se estiver a utilizar uma VPN e tiver definido a sua localização virtual para um país onde o chatbot não está disponível. Se não tiver a certeza se a ferramenta de IA está disponível no seu país, pode verificar aqui.

4. Verifique outra plataforma com status do ChatGPT

Se não conseguiu encontrar qualquer informação útil sobre a razão pela qual o ChatGPT não está a funcionar, deve tentar plataformas de terceiros. Por exemplo, se usar o Downdetector, poderá descobrir se o ChatGPT deixou de funcionar para outros utilizadores ou se é um problema limitado ao seu dispositivo.

Se não houver nada que possa fazer, mas ainda precisar de uma ferramenta de IA, existem várias alternativas ao ChatGPT para o ajudar.

