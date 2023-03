FBI revela quais são os principais esquemas da Internet

A Internet é um poço de coisas e nem sempre essas são coisas boas. Aliás, de forma cada vez mais frequente, conhecemos esquemas que procuram fraudar as pessoas. Por estar mais do que familiarizado com esta problemática, o FBI (Federal Bureau of Investigation) reuniu os principais golpes da Internet.

Os esquemas fraudulentos estão a ter cada vez mais espaço na Internet. Aqui, pelo Pplware, conhecemos frequentemente casos que têm como alvo os portugueses e, especificamente, os seus dados bancários - há de, certamente, recordar-se de algum.

Mas não é só em Portugal que as fraudes se dão, estando a tendência a ser registada também pelo mundo. Aliás, o FBI já tratou de estudar a problemática, nos Estados Unidos da América (EUA), e lançou as conclusões num novo relatório. O documento mostra um aumento de ataques de ransomware e chamadas de spam, bem como um crescimento de mensagens de texto e e-mails: só no último ano, já resultaram em mais de 10 mil milhões de dólares perdidos. A par disso, o FBI concluiu que as pessoas com mais de 60 anos constituem o grupo mais afetado.

Apesar de o número de queixas ter diminuído 5%, em 2022, em comparação com o ano transato, a perda financeira foi muito maior, aumentando de 6,9 mil milhões para mais de 10,2 mil milhões de dólares, num ano.

O Gizmodo consultou o relatório do FBI e compilou os principais esquemas online que afetaram os americanos, no ano passado.

4 - Ransomware

Tendo em conta que poderão ter havido mais ocorrência sem o conhecimento do FBI, no ano passado, foram apresentadas 2.385 queixas relativas a ransomware. Normalmente, os burlões conseguem aceder a dados num computador e, sob consequência de os tornarem públicos, exigem um "resgate".

Este tipo de ataque representou mais de 34,3 milhões de dólares em perdas totais.

3 - Call Center

De acordo com o FBI, este tipo de golpe afeta, principalmente, os idosos, "muitos dos quais não são propriamente ativos online". Em números, no ano passado, quase metade das vítimas tinha mais do que 60 anos, representando 69% do total das perdas financeiras.

Além disso, o documento revela que os indivíduos com idades compreendidas entre 50 e 59 anos representaram apenas 9%, e os grupos com 20, 30 e 40 anos representaram 5% ou menos cada um.

2 -Business Email Compromise (BEC)

O Business Email Compromisse é um esquema que consiste no envio de um e-mail, em nome de uma entidade conhecida, a fazer um pedido legítimo a um funcionário de uma empresa.

Segundo o relatório do FBI, no ano passado, nos EUA, foram reportadas quase 22.000 queixas, que resultaram numa perda financeira de mais de 2,7 mil milhões de dólares.

1 - Investimentos

No geral, tendo em conta todos os esquemas relacionados com investimentos, os golpes a envolver criptomoeda foram os mais significativos: mais pessoas afetadas e maior impacto financeiro.

Em números, de 3,6 mil milhões de dólares, a criptomoeda representou mais de 2,5 mil milhões de dólares em perdas; o primeiro aumentou 127%, de 2021 para 2022, e o segundo escalou 183%.