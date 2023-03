Nvidia vai unir as iGPU e GPU nos portáteis Linux para melhorar o desempenho gaming

Não é à toa que a Nvidia é a mais poderosa fabricante de placas gráficas da atualidade. Para além dos potentes produtos que tem no mercado, a empresa de Jensen Huang também está sempre atenta para tentar levar aos clientes as melhores soluções possíveis. Como tal, agora a Nvidia quer unir as iGPU e GPU nos portáteis com Linux como forma de melhorar o desempenho destas máquinas nos jogos.

Nvidia une iGPU e GPU nos portáteis Linux para melhorar os jogos

De acordo com as mais recentes informações, o engenheiro de software da Nvidia, Austin Shafer, lançou a sugestão de união de iGPU e GPU nos computadores portáteis Linux na biblioteca Wayland wlroots para que os designados "compositores" consigam obter um maior desempenho através desta mesma união. Portanto, no fundo estaremos a falar de uma GPU dupla o que vai permitir que os portáteis apresentem um FPS significativamente melhorado e sem um custo acrescido.

Antes o normal era adquirirmos um computador portátil com um processador Intel com placa gráfica Nvidia. Mas o que o engenheiro está a tentar criar é então combinar o desempenho da iGPU com a GPU num só de forma a obter um maior desempenho do sistema quando se trata de conteúdos gaming.

Contudo, a ideia para já seria aplicada quando o output acontece em ecrãs externos, embora não esteja posta de lado a ideia de que tal possa ser implementado no futuro no próprio ecrã do portátil. A ideia é fazer com que a iGPU detete o ecrã ao qual o portátil está conectado e sincronize com a GPU principal da Nvidia, fazendo assim com que a gráfica suporte e reduza a sobrecarga do sistema, conseguindo mais FPS.

Para já o projeto ainda tem algumas limitações, mas Austin explica que "na maioria dos portáteis, a dGPU não controla o ecrã integrado no computador, mas controla os monitores externos através da porta HDMI nas laterais ou na parte traseira do portátil".

Certamente que esta ideia de união de placas gráficas ainda terá mais novidades e cá estaremos para vos pormos a par de todas elas.