Proprietário de um Tesla faz implante de chip na mão que é a chave do seu carro

A Tesla veio trazer a popularidade de usar tecnologia NFC para o condutor poder abrir o carro e o por a funcionar. Há um cartão que permite fazer esse processo, uma "chave" e até o smartphone tem essa capacidade. Então, alguns proprietários destes elétricos pensaram em algo mais simples. E que tal implantar um chip que, programado, permite abrir e por o Tesla a funcionar?

Foi o que fez Brandon Dalaly. Implantou uma tecnologia, VivoKey Apex, que permite ser integrada no corpo sem que haja problemas de saúde.

Chip VivoKey Apex: Ter a chave do Tesla sempre à mão

Não é novidade este tipo de implante, até alguns mais ousados. Já falámos algumas vezes em pessoas mais radicais que não querem usar cartões ou chaves e colocar "dentro de si", debaixo da pele, tecnologia que funciona como chave.

No caso que mostramos hoje, Brandon Dalaly, um proprietário de um Tesla, quis inserir o pequeno chip inserido na mão direita. Agora, apenas tem de usar a sua mão para abrir o carro e dar ordem de desbloqueio para arranque.

Conforme podemos ver no vídeo em baixo, Dalaly mostrou como foi feito o processo de implantar o chip por um profissional. As cenas foram divulgadas pelo portal de notícias Business Insider.

O americano de 39 anos, aderiu à tecnologia de biochip da Vivokey, conhecida por fornecer soluções em chips que podem funcionar como tokens de identidade.

O chip, chamado VivoKey Apex, é coberto por uma substância biocompatível e usa a mesma comunicação por proximidade (NFC, na sigla em inglês) que torna sistemas de pagamento digital como o Apple Pay possíveis.

As mãos do americano abrem portas

Após o rápido procedimento, que custou 400 dólares (cerca de 400 euros), Dalaly usa as costas da mão para destrancar o seu Tesla. Segundo palavras dele, este chip não é seu primeiro implante. Na sua mão esquerda, Dalaly tem um chip menor que armazena o seu contacto, informações médicas e a chave da sua casa.

Profissional de tecnologia, Dalaly participa de um grupo beta que conta com cerca de 100 pessoas para testar o chip e os seus vários recursos. O VivoKey Apex é um "chip com NFC seguro que executa pequenos programas de software chamados de Java Card", de acordo com o site da empresa.

Este tipo de tecnologia tem sido apontada para várias utilizações, até mesmo para monitorização dos sinais vitais das pessoas. Aqui, a ideia é "nunca esquecer a chave do carro em casa".