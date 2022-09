FineCam o software webcam para Mac e Windows

Primeiramente, o software FineCam torna uma webcam ou uma câmara, alimentada por IA, numa experiência muito positiva ao dar uma grande ajuda aos nossos vídeos em jeito mais cinematográfico, dando um toque especial em programas como o Zoom, Microsoft Teams, Twitch, Skype, OBS, Adobe Premiere Pro, YouTube, etc.

Assim, nesta análise, tivemos a oportunidade de testar o Finecam e concluímos, entre outras coisas, que ajuda a transformar qualquer iPhone antigo (ou novo) em úteis webcams para vídeo-chamadas ou live streamings, disponível para Mac e Windows.

Finecam: software webcam e assistente de câmara virtual

Em seguida, podemos começar por definir o Finecam como um software, que entre outras características, consegue transformar um iPhone rapidamente numa webcam adicional. Ou, por outro lado, pode ser mesmo essencial qualquer software que possa aceder a uma câmara fotográfica ou webcam e dar-lhe uma volta de 180 graus no seu uso.

Na verdade, o software consegue essa proeza através de Wi-Fi ou com um cabo USB-to-Lightning, mas vamos perceber tudo mais abaixo.

Só funciona com iPhone?

Então, uma vez instalado, o programa vai permitir escolher uma câmara - sendo que podemos utilizar outras câmaras para além do iPhone, em simultâneo - e, depois, adicionar fundos e aplicar filtros e efeitos especiais ao fluxo antes de chegar a imagem a qualquer outro programa.

No fundo, esta aplicação é um pré-processador de imagem com um amplo espectro de possibilidades com câmaras e webcams, que se explicará ao longo do artigo.

Alguns detalhes FineCam

Por outro lado, o FineCam consegue proezas extravagantes como utilizar ficheiros PNG para adicionar uma marca no ecrã, como um logótipo de empresa no canto ou qualquer outra posição que assim entender.

Além disso, a aplicação em causa também contém tecnologia de melhoramento da imagem obtida a partir da câmara, ajustando o equilíbrio de cor e branco (para melhor corresponder ao fundo).

Importante, com este software o efeito de fundo verde, para uma edição ainda mais pro, também pode ser utilizado, sendo que existem melhorias de imagem via AI que transferem à imagem final um aspeto refrescante, verdadeiramente profissional

Uma vez delineados todos os efeitos e ajuste, então podemos avançar a câmara virtual incorporada para alimentar a saída do Finecam com outro software, como:

Zoom,

OBS,

YouTube,

Adobe Premiere Pro,

Twitch,

etc,

De facto, o FineCam funciona com qualquer software que utilize câmaras externas ou webcams.

O FineCam é muito mais do que aquilo que está a pensar: Level up!

Porém, se até este ponto está a pensar que este programa é mais um, então, permita, desengane-se.

Na verdade, o FineCam não é um mero widget ou app de efeitos e filtros. É muito mais do que isso.

Depois de instalar e testá-lo, facilmente concluímos que acabamos de adquirir um dos melhores pre-processadores de imagem com que alguma trabalhou.

Mais-valias de efeitos e afins

De repente, podemos apontar ao Finecam algumas das funções profissionais que se adicionam, por exemplo, ao Zoom, como:

Fundos avançados e ecrã verde,

Funcionalidades ao software de videoconferência, como filtros e efeitos especiais,

Filtragem tipo Instagram da nossa imagem (efeitos como combinação de fundos e muito mais),

Efeitos especiais pode fazer com que pareça um velho filme de tempo,

Efeito vídeo VHS,

Ou ainda o efeito de monitores de ficção científica com falhas.

A acrescentar, é possível adicionar um logótipo de formato PNG de qualquer coisa, como por exemplo o logo da nossa empresa, em qualquer canto da imagem, tal e qual como os logos da TV.

Bibliteca de fundos standard ou externa

Por outro lado, além de uma biblioteca básica de fundos, podemos adicionar a nossa própria biblioteca ou escolher a partir de uma extensa biblioteca de fundos recentes.

Definitivamente, não convém esquecer que o software foi desenvolvido para utilizar melhorias impulsionadas por IA, o que faz a nossa imagem parecer bastante melhor de base.

Evitado será dizer que existem ajustes manuais, elencando a exposição, o brilho e contraste, tal como numa TV.

Ao contrário de muitos algoritmos automáticos que o software de videoconferência utiliza, na verdade as manipulações de fundo estão muito acima da média tendo em conta todas as outras que encontramos no Zoom, Meets, e afins. O reconhecimento do nosso corpo (imagem) e o respetivo corte à sua volta em prol do fundo, é bastante límpido mesmo sem um ecrã verde por detrás.

Em suma, as dúvidas persistem? Não se preocupe, a própria marca explica como trabalhar com o software. Basta consultar este link.

Opinião e experiência

Para começar, sem tendência, a experiência de uso mostra que o Finecam ainda consegue surpreender, especialmente quando achamos que já vimos tudo!

Em contrapartida, simples mas eficaz, são os principais adjetivos melhor definem este programa, já que o nível de eficácia é surpreendentemente boa. De facto, todas as melhorias de vídeo que tivemos a oportunidade de testar foram gerados com criatividade, bastante divertidos e muito práticos.

Portanto, podemos concluir: numa altura em que as videochamadas Zoom continuam a substituir reuniões presenciais, acontece a muito boa gente ter alguma vergonha de casas desarrumadas, ou cenários por detrás menos fotogénicos. É precisamente aqui que entra esta esta app e permitir aos seus utilizadores mostrar por detrás um lugar realmente agradável sem levantar demasiadas suspeitas.

Duas câmaras, dois planos de imagem, like a pro!

Sem dúvida, aponta-se como sendo uma das suas melhores características o facto de poder utilizá-lo para fornecer uma câmara suplementar, para além da câmara principal, enquanto se fazem transmissões ao vivo.

Logo, se possuir uma segunda a câmara, as suas transmissões, além de ficarem bastante melhoradas, ainda vão parecer muito mais profissionais.

Nova versão FineCam 1.5

Ao mesmo tempo, além de o FineCam estar agora disponível tanto para Windows como para Mac, na nova versão 1.5, são lançadas juntamente algumas novas funcionalidades, incluindo:

Ajustes avançados,

Sobreposição de webcam,

Modelos de marcas,

Reforço de vídeo de baixa luminosidade,

Enquadramento automático,

etc.

Saiba tudo sobre as novidades

Acima de tudo, como sabemos que os utilizadores gostam de detalhes, aqui fica a lista completa de novidades:

Utilizar o iPhone e outras câmaras fotográficas como Webcams: Transforme instantaneamente qualquer câmara que possua tais como iPhone, iPad, GoPro, câmaras digitais, câmaras DSLR, webcams em webcam de topo de gama. Não há limite para o número de câmaras.

Capture uma gravação a partir de múltiplos ângulos: o FineCam suporta a configuração de câmaras de construção para vídeo, para poder captar uma gravação a partir de diferentes ângulos ângulos.

Criar Múltiplas Cenas de Vídeo: FineCam suporta a criação de múltiplas cenas. Permite alternar sem problemas entre múltiplas cenas e lentes e escolher a resolução de endereço desejada para as cenas.

Sobrepor Webcam sobre qualquer conteúdo: o FineCam permite sobrepor-se com slides do PowerPoint, vídeos do YouTube, e páginas web. É capaz de ajustar o tamanho da sobreposição da webcam e movê-la para qualquer lugar que desejar no ecrã.

Remoção do fundo: Remover instantaneamente o fundo/ecrã verde da webcam ou adicionar um efeito de desfocagem ao vídeo. Livrar-se de interferências de fundo durante o virtual entrevistas, videochamadas, aulas em linha, transmissões ao vivo, etc.

Mas, agora, há mais...

Biblioteca Virtual de Fundo embutida: Funciona com Unsplash. Há milhões de fundos virtuais gratuitos e prontos a usar disponíveis para poder escolher.

Melhoria da IA: o FineCam melhora o desempenho de baixa luminosidade. Pode captar vídeo de alta qualidade em situações de pouca luz.

Foco automático: Mantém automaticamente os temas em foco à medida que se movem através do quadro.

Filtros e efeitos de câmaras Web: Oferece mais de 60 filtros e efeitos especiais. A aplicação de filtros e efeitos a vídeos muda drasticamente o aspeto dos nossos vídeos. Faça o seu vídeos mais divertido e único.

Modelos de marcas: Oferecendo modelos de marca pré-fabricados com estilo simples, pode personalizar os modelos ajustando a transparência das cores, e mudando a cor do layout e do tema. Crie facilmente um desenho de marca e deixe uma impressão duradoura.

Comparação: Webcam de base, Logitech C920x e a FineCam

Como é óbvio, as comparações e dúvidas sobre as capacidades do software são sempre algo que os utilizadores vão colocar em cima da mesa.

Simultaneamente, o quadro abaixo, faz um claro comparativo com as capacidades entre 3 principais pontos e marcas:

À primeira vista, neste quadro facilmente chegamos a uma conclusão: o quão completo é o software!

Sobretudo, para entender ainda melhor, deixamos abaixo o vídeo oficial de apresentação, criado pela FineShare:

O FineCam é gratuito?

Existe uma versão gratuita mas limitada do software. Seria inexequível acreditar que um software deste calibre não fosse pago.

Assim, a Finecam e todo o conjunto de opções e características que oferece apresenta vários planos, como a versão profissional, que acrescentará as funcionalidades mais avançadas. Esta versão tem um custo de $6,90 por mês ou se decidir pagar o ano completo de uma vez fica por $29,95.

Não obstante, encontrará também uma opção de compra por um preço, não despropositado na nossa opinião, de $59,90 para uma licença lifetime. Se tiver dúvidas sobre se o seu hardware suporta ou não este software, poderá sempre consultar todos os detalhes necessários aqui.