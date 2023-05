Produção do Polestar 3 e do Volvo EX90 adiada para 2024

A Volvo, fabricante de automóveis sueca, e a sua subsidiária Polestar anunciaram atrasos na produção e entrega dos seus veículos altamente esperados, o Polestar 3 e o Volvo EX90.

Originalmente previsto para ser lançado em 2023, a data de início da produção foi adiada para o primeiro trimestre de 2024. As empresas afirmam que os atrasos surgem devido ao tempo adicional necessário para o desenvolvimento e testes de software, com o objetivo de garantir uma introdução de veículos de alta qualidade e maximizar o benefício para o cliente.

Os atrasos da Polestar

A Polestar, que atingiu um recorde de entregas no primeiro trimestre com uma forte dinâmica comercial, recebeu recentemente uma notificação da necessidade de receber tempo adicional para o desenvolvimento final do software, de acordo com um comunicado da empresa.

Devido a este atraso na produção do Polestar 3, o seu lançamento está agora previsto para o primeiro trimestre de 2024. No entanto, o início da produção do Polestar 4 mantém-se inalterado, estando ainda previsto para a China no quarto trimestre de 2023 e no início de 2024 para outros mercados.

Para gerir os desafios, a Polestar está a intensificar o seu foco na gestão de custos e a promover uma maior eficiência em toda a empresa através de um congelamento das contratações e de uma redução de 10% da força de trabalho.

Impacto na Volvo

Os atrasos afetaram o EX90 da Volvo, que representa uma nova era para a empresa com a introdução de uma tecnologia avançada de hardware e software. A elevada procura do veículo exigiu um tempo adicional de desenvolvimento e testes de software para garantir uma experiência de alta qualidade ao cliente desde o primeiro dia. Consequentemente, o início da produção está agora previsto para o primeiro semestre de 2024.

Problemas no desenvolvimento de software

Os atrasos na produção de ambos os veículos estão ligados a problemas no desenvolvimento do software com a nova plataforma totalmente elétrica partilhada pela Volvo Cars. Enquanto as empresas trabalham para resolver estes desafios, as implicações exatas para as entregas em mercados específicos, incluindo a Austrália, ainda não foram determinadas.

Os contratempos obrigaram a Polestar a rever a sua previsão de volume global para 2023, esperando entre 60.000 e 70.000 veículos, uma diminuição em relação à previsão anterior de cerca de 80.000 unidades. No entanto, o lançamento bem sucedido do Polestar 4 no mês passado proporciona otimismo para as ambições de crescimento da empresa e um caminho para a rentabilidade.

As empresas estão concentradas na gestão dos custos e na manutenção das suas ambições de crescimento, ao mesmo tempo que se esforçam por fornecer veículos de elevada qualidade que satisfaçam as expectativas dos clientes.

