Portugal: Vendas de Veículos Elétricos voltam a bater os a gasóleo

Em novembro de 2021, em Portugal, a venda de veículos elétricos superou, pela primeira vez, a venda de veículos a gasóleo. A escolha de veículos elétricos pelos portugueses tem-se mantido e no passado mês de março as vendas de veículos elétricos voltaram a superar as vendas dos veículos a gasóleo.

Saiba quantos carros elétricos se venderam em Portugal em março de 2022 e quantos a gasóleo.

Cada vez mais portugueses compram Veículos Elétricos

De acordo com a UVE, na categoria de automóveis ligeiros de passageiros, os Veículos Elétricos (22,39%) superaram novamente os veículos com motores a gasóleo (16,21%).

Os Elétricos mais sustentáveis (Motociclos, Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos 100% Elétricos) também revelaram números muito interessantes neste início de ano.

Em todas as categorias de veículos ligeiros e pesados, foram vendidos 1.883 Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicles) no mês de março, atingindo o total de 4.314 veículos desde o início do ano, valores que antecipam um excelente 2022, nas vendas de BEV.

A consolidação do mercado dos Elétricos torna-se ainda mais visível quando analisamos a quota mensal do mercado de veículos ligeiros de passageiros (BEV e PHEV), que se mantém acima dos 20% desde agosto de 2021, tendo inclusive ultrapassado os 30% em novembro.

Veículos Elétricos mais vendidos em Portugal

No mês de março de 2022, a Tesla é a marca mais vendida nos Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicles) ligeiros de passageiros, seguida da BMW em segundo lugar e da KIA em terceiro lugar.

Nos Veículos Híbridos Plug-In (PHEV – Plug-In Hybrid Electric Vehicles) o pódio é composto pelas três marcas que frequentemente ocupam o top de vendas de veículos PHEV: Mercedes-Benz em primeiro lugar, BMW em segundo e Volvo em terceiro lugar, segundo revela a UVE.

Se considerarmos o conjunto das vendas de BEV e PHEV, a Tesla marca a sua posição este mês de março, ao ocupar o segundo lugar do pódio, atrás da BMW em primeiro lugar e seguida da Mercedes-Benz em terceiro lugar.