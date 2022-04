Slaycation Paradise, para umas férias bem merecidas

A Merge Games revelou recentemente o lançamento do seu próximo titulo, Slaycation Paradise, um novo conceito de agência de viagens que agradará, certamente, a quem procura algo diferente.

Venham conhecer melhor Slaycation Paradise.

Slaycation Paradise, em desenvolvimento pela equipa Affordable Acquisition, é um jogo de ação que, sob o pretexto dumas férias completamente out of the box, nos traz um shooter bastante frenético, a avaliar pelas imagens já divulgadas.

A ideia é simples... existe agora uma agência de viagens que permite aos turistas (entenda-se, aos jogadores) partirem para umas férias muito pouco ortodoxas no multiverso, nas quais poderá participar em verdadeiros massacres.

Sejam zombies, monstros, aliens ou outras aberrações, Slaycation Paradise será o destino de férias perfeito para quem esteja cansado da monotonia anual de decidir para que praia ir, ou qual o hotel com melhor vista...

Slaycation Paradise apresenta aos jogadores vários cenários catastróficos nos quais, é disponibilizada uma versão alternativa da Terra que se encontra em iminente perigo. Tratam-se portanto, de cenários perfeitos para umas férias em família, certo?

O jogo é um shooter com uma perspectiva top-down que apresenta uma jogabilidade frenética com sessões de tiroteio (e não só) aceleradas onde existe ainda uma forte influência de mecânicas de defesa da nossa base (tower defense). Para a defesa da nossa base, existe um sistema (C.A.T. Kit) que permite personalizar as estruturas defensivas a nosso gosto e onde quisermos.

Ao dispor do jogador estarão várias armas, tão loucas como os temas de cada sessão. Em Slaycation Paradise tanto podemos equipar as clássicas shotguns ou lança-chamas como podemos ir armados com um poderoso lança-gatos, uma potente varinha mágica,... entre outras...

Slaycation Paradise será lançado ainda este ano para a Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC.