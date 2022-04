YouTube bloqueia canal do parlamento russo e enraivece as autoridades do país

A guerra da Rússia contra a Ucrânia teima em não ter fim, causando uma onda de tristeza e de severas consequências no povo ucraniano, as quais têm tido um impacto emocional devastador em praticamente todas as pessoas do mundo que assistem a esta tragédia.

Segundo as últimas informações, o YouTube tomou mais uma medida contra o conflito e bloqueou agora o canal do parlamento russo. Mas esta decisão enraiveceu as autoridades do país de Putin.

YouTube bloqueia Duma TV: o canal do parlamento russo

De acordo com a agência Reuters, o YouTube bloqueou o Duma TV, o canal do parlamento russo. Esta decisão vem no seguimento de muitas outras que a empresa já adotou, como resposta à invasão da Rússia à Ucrânia. E, como tal, neste sábado (9) o canal do YouTube exibia uma mensagem a indicar que estava "encerrado por violação dos Termos de Serviço do YouTube".

Mas esta decisão causou uma reação enraivecida por parte das autoridades russas, as quais já afirmaram que o popular serviço de streaming poderá mesmo sofrer e enfrentar restrições, como consequência deste ato. Então agora o YouTube está a ser pressionado pelo regulador de comunicações russo Roskomnadzor, sendo que as autoridades já expressaram o seu desagrado pelo bloqueio do Duma TV.

Segundo disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Assuntos Externos russo, no Telegram:

Pelo que parece, o YouTube assinou o seu próprio mandado. Salve os conteúdos e transfira-os para plataformas russas. E apresse-se.

Já a entidade das comunicações russa solicitou que a Google reestabelecesse de imediato o funcionamento e acesso do canal do parlamento bloqueado. De acordo com Roskomnadzor:

A empresa tecnológica americana adere a uma posição anti-russa pronunciada na guerra de informação desencadeada pelo Ocidente contra o nosso país.

Por sua vez, a Google disse à Reuters que está comprometida com o cumprimento de todas as sanções aplicáveis e das leis de conformidade comercial. Segundo a gigante da Califórnia:

Se descobrirmos que uma conta viola os nossos Termos de Serviço, tomamos as medidas apropriadas. As nossas equipas estão a monitorizar de perto a situação de forma a procurar e implementar atualizações e alterações.

Já Vyacheslav Volodin, porta-voz da Duma TV, disse que a ação do serviço de vídeos é mais uma prova das violações de direitos e liberdade por parte de Washington. Também no Telegram, Volodin adiantou que "os EUA querem conseguir o monopólio da promoção da informação. Não podemos deixar que isso aconteça".