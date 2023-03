Portugal: Sabe quantas motas se vendem por dia? Não vai acreditar…

Atualmente as pessoas têm no mercado vários tipos de veículos. Além dos carros e carrinhas, as motas têm também sido uma opção para muitos portugueses. Em 2022 o número de vendas de motas ultrapassou os números de 2021...com uma média impressionante. O ano 2023 começou com bom crescimento.

Vendidas 36.662 motas em 2022... 2023 já com bons números

A venda de motas bateu recordes em 2022, superando as vendas realizadas em 2021. De acordo com dados da ACAP, publicados pelo Jornal de Notícias, em 2022 foram vendidas, em média, mais de 100 motas por dia. Este é um número muito interessante, mas também é um facto que os acidentes de mota também estão a aumentar.

Segundo a ACAP, venderam-se exatamente, em 2022, 36.662 motociclos. Tal número corresponde a um aumento de 8% em relação às vendas de 2021 e 50% em comparação com 2017.

Entre os vários segmentos, destaque para as até 125cc, cujas vendas têm crescido bastante. De referir que este tipo de mota pode ser conduzido com carta de condução de veículos ligeiros. Em 2022 venderam-se 20.432 motas no segmento até 125cc, o que corresponde a um aumento de 13,4% face a 2021.

Em declarações ao JN, Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, refere que...

Os residentes das áreas urbanas procuram, cada vez mais, meios alternativos para a deslocação e as duas rodas são uma alternativa ao trânsito existente nas cidades

Relativamente às marcas mais vendidas, a Honda segue na primeira posição com uma quota de mercado de cerca de 30%. Destaque para a citadina PCX 125, que tem um preço a partir de 3.260 euros.

Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revelam que entre janeiro e novembro houve 8.978 acidentes com ciclomotores e motociclos em Portugal, um aumento de 13,2% face aos mesmos 11 meses de 2021.