Dica: Como esconder conteúdo explícito no YouTube Music

O conteúdo explícito não é para todos. Algumas pessoas não suportam ouvi-lo, enquanto outras nem sequer deveriam ser expostas a ele. O modo restrito do YouTube Music esconde conteúdo deste género, para que os ouvintes e os seus entes queridos não tenham de ouvir nada que torne o momento desconfortável. Portanto, hoje mostramos-lhe como ativar o modo restrito do YouTube Music, para que este esconda música explícita.

O que é o modo restrito do YouTube Music?

O modo restrito do YouTube é uma funcionalidade que filtra músicas e vídeos com "conteúdo potencialmente explícito". Não só pode ativar o modo restrito no YouTube, como também pode ativá-lo no YouTube Music.

Então, o que é conteúdo explícito? De acordo com a página do YouTube Ajuda, conteúdo explícito é conteúdo destinado a espectadores com mais de 18 anos de idade. O YouTube categoriza o conteúdo em três níveis: Nenhum conteúdo explícito (o predefinido), conteúdo ligeiramente explícito, e conteúdo explícito.

Aqui estão os elementos que são categorizados como conteúdo explícito no YouTube:

Linguagem forte e explícita: Isto inclui o uso de palavrões, faltas de educação, e linguagem sexualmente explícita. O YouTube Music também considera a expressão de pontos de vista e opiniões intensas e controversas como uma linguagem forte.

Nudez: Inclui nudez parcial em que partes do corpo estão de certa forma cobertas. O conteúdo que inclui a exposição de algumas partes mais privadas do corpo (mesmo para fins educativos e artísticos) é considerado conteúdo explícito.

Cenas sexuais: Contém temas sexuais, imagens sexuais, e discussões e representações sexuais explícitas.

Cenas violentas/perturbadoras: Isto abrange atos perturbadores ou imagens com sangue, e inclui também imagens que não são adequadas para espectadores sensíveis.

Consumo de drogas: Abrange representações reais e falsas de abuso de álcool e drogas, incluindo conteúdos para fins educativos.

Luzes intermitentes: Inclui qualquer coisa que possa afetar os espectadores com epilepsia fotossensível.

Poderá querer excluir qualquer um destes vídeos da sua conta no YouTube Music. Felizmente, o modo restrito do YouTube é uma das formas de a Google tornar a Internet mais segura para os mais novos.

Como ativar o Modo restrito no YouTube Music

A aplicação do YouTube Music nota que o modo restrito não é 100% exato, mas reduz significativamente a probabilidade de encontrar conteúdo +18 durante o streaming. No entanto, não fique surpreendido se algum deste conteúdo, por vezes, surgir.

Pode ativar o modo restrito na app do seu smartphone ou no portátil. Veja como:

Ativar o modo restrito do YouTube Music no smartphone

1. Aceda à aplicação através do seu smartphone.

2. Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito.

3. Agora, clique em "Definições".

4. Vá a "Reprodução e restrições".

5. Finalmente, ative o "Modo restrito".

Ativar o modo restrito do YouTube Music no portátil

1. Inicie sessão no YouTube Music no seu browser.

2. Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito do ecrã e vá até às "Definições".

3. Aqui, ative o "Modo Restrito".

Personalize a sua experiência musical no YouTube

Parte do que torna a música em streaming algo incrível é a capacidade de personalizar a sua experiência. O YouTube Music consegue-o de múltiplas formas. Uma delas é a capacidade de criar automaticamente uma espécie de "estação de rádio" com base na música ou artista que está a dar.

No entanto, o modo restrito é uma das características mais importantes do serviço. Este permite-lhe ajustar a experiência a algo mais confortável para pessoas de todas as idades. Isto significa menos interrupções para passar à frente músicas explícitas, ofensivas, e sexuais durante a transmissão.

Leia também...