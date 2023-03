Tal como outros sistemas operativos, as distribuições Linux incluem uma firewall que permite controlar o tráfego de entrada e de saída do dispositivo, mais concretamente da placa de rede. A ferramenta de linha de comandos firewall-cmd é um "front-end" para gerir o daemon firewalld. Conheça 5 comandos úteis para dominar a firewall do Linux.

Todos nós temos a noção que é importante dispormos de mecanismos de segurança nos nossos PC. Para quem é utilizador do Linux certamente que já ouviu falar do daemon firewalld... mas provavelmente nunca mexeu neste mecanismo.

O firewalld é um software de gestão de firewall disponível em muitas distribuições do Linux, que permite o controlo de tráfego por zonas. A ferramenta firewall-cmd permite a gestão da firewall disponível na linha de comandos.

Comandos para gerir a firewall do Linux

Com os comandos que apresentamos a seguir, poderá fazer uma gestão efetiva da firewall da sua distribuição Linux.

1 - Listar todas as zonas

Usando o seguinte comando é possível ver a informação sobre todas as zonas configuradas na firewall. As zonas definem o tipo de tráfego que é permitido, baseado no nível de confiança da rede onde a sua máquina está ligada. Para ver informação sobre todas as zonas use o comando firewall-cmd --list-all-zones.

2 - Serviços permitidos na firewall

Para mostrar os serviços atualmente permitidos no seu sistema, use o comando firewall-cmd --list-services. Para listar as portas lógicas abertas no sistema use o comando firewall-cmd --list-ports.

3 - Abrir todos os portos necessários para um serviço

Também é possível abrir todos os portos lógicos necessárias para um serviço usando a opção –add-service. Por exemplo, para abrir o acesso a todos os clientes via HTTP à zona pública basta que use o comando firewall-cmd --zone=public --add-service=http.

Para listar todos os serviços que estão configurados na zona pública deve usar o comando firewall-cmd --zone=work --list-services.

Nota: Se necessitar de fazer uma configuração permanente na firewall use o comando firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http.

No final reinicie a firewall usando o comando systemctl restart firewalld. Desta forma as alterações são realizadas nos ficheiros de configuração da firewalld e não apenas de forma temporária.

4 - Permitir tráfego de entrada para um porto especifico

Se pretenderem permitir tráfego para um porto especifico devem usar o comando firewall-cmd --add-port=[PORT]/tcp. Por exemplo, firewall-cmd --add-port=2244/tcp para a passagem de tráfego TCP para o porto 2244.

Se necessitar de realizar uma configuração permanente, não se esqueça de usar no comando --permanent. Para listar todos os portos configurados, use o comando firewall-cmd –-list-ports.

5 - Arrancar e parar serviço e ver estado

Os três principais comandos para controlar o serviço são:

systemctl start firewalld.service (Para arrancar o serviço)

systemctl stop firewalld.service (Para parar o serviço)

systemctl status firewalld.service (Para ver o estado do serviço)

E são estes os comandos que deve saber para conseguir dominar a firewall do Linux. Em próximos tutoriais explicaremos mais ao detalhe como funcionam as zonas. Estejam atentos. Se tiverem outras sugestões, deixem nos comentários.