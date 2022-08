Portugal: 4 em cada 10 carros vendidos são elétricos

O mercado dos carros elétricos tem vindo a crescer bastante. Hoje em dia já há veículos para quase todos os bolsos e o ecossistema de carregamentos também tem crescido significativamente.

De acordo com os números mais recentes, os carros elétricos são já os segundos mais vendidos em Portugal.

Venda de carros elétricos ou híbridos subiu mais de 18%

Os dados são da Associação Automóvel de Portugal que mostram uma queda a pique na venda dos carros a gasóleo. Atualmente, em cada 10 carros novos vendidos no país, quase quatro são elétricos, híbridos ou plug-in, que representam mais de 38% do total das vendas.

Entre janeiro e julho foram vendidos mais de 106 mil carros novos, quase menos 6% do que no mesmo período do ano passado. Em contrapartida, a venda dos carros elétricos ou híbridos subiu mais de 18% no mesmo período.

Em julho de 2022 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 16.897 veículos automóveis, ou seja, mais 18,8 por cento que no mesmo mês de 2021, mas menos 22,5 por cento quando comparado com julho de 2019.

Nos sete meses de 2022, foram colocados em circulação 106.879 novos veículos, o que representou uma diminuição de 5,9 por cento relativamente ao período de janeiro a julho de 2021 e uma queda de 38,0 por cento face ao mesmo período de 2019.

A Tesla, Peugeot, BMW e Hyundai são as marcas que mais carros 100% elétricos têm vendido em Portugal desde o início deste ano.

Desde o início da guerra que a venda de carros baixou em Portugal e ainda não recuperou. A baixa procura recai sobretudo a carros de combustão, isto é, a gasolina ou gasóleo. Contudo, os carros 100% elétricos ou híbridos têm visto as vendas em crescimento.