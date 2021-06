Porsche: Carros serão capazes de produzir música com base na condução

A tecnologia, como aqui acompanhamos constantemente, é um poderoso aliado nas mais diferentes áreas, acrescentando sempre valor e inovação. Neste caso, acrescenta uma diferença curiosa, uma vez que, graças a ela, será possível à Porsche garantir que os seus carros produzem música.

Esta produção acontecerá consoante a forma como o condutor executar a condução.

Música em tempo real e baseada na condução

Está já em andamento a ‘Soundtrack My Life’, uma nova funcionalidade que chegará, futuramente, aos carros da Porsche. Esta que promete que aqueles serão capazes de criar a sua própria música com base na forma como são conduzidos.

O sistema utilizará amostras de música ambiente e combiná-las-á com o estilo e condições de condução daquele que for ao volante. Conforme foi adiantado pelo Autoblog, o sistema funcionará exatamente da mesma forma que as músicas nos jogos de vídeo. Ou seja, será dinâmico e adaptar-se-á às mudanças de aceleração e velocidade do carro, bem como dependerá da sua força centrífuga.

Esta nova tecnologia não se trata de listas de reprodução personalizadas ou simplesmente de ajustar o ritmo e o tom da música existente para corresponder à velocidade do carro. Trata-se de criar uma experiência sonora individual a partir de uma construção com uma variedade de sons e estruturas musicais durante uma viagem […]. Desta forma, soará diferente para todos e será único como a própria viagem.

Disse Norman Friedenberger, responsável pelo projeto da Porsche.

Segundo a Porsche, o sistema não selecionará faixas de uma lista única de reprodução. Por sua vez, utilizará um algoritmo específico, de forma a misturar e adaptar peças à condução, em tempo real.

Porsche a produzir para sempre

A Porsche associou-se ao compositor Boris Salchow, o criador de muitas das amostras de música que estarão disponíveis no sistema ‘Soundtrack My Life’. Para o utilizar, os condutores precisarão apenas de selecionar o estilo de música que mais lhes aprouver e, depois, a Porsche encarrega-se do resto do processo.

Com este sistema, a marca propõe-se a mudar completamente o consumo de multimédia durante as viagens. Embora reconheça que vai ser muito difícil fazer com que os hábitos associados à rádio, por exemplo, se alterem, a marca considera que propõe uma alternativa inovadora. Afinal, uma vez que o sistema se baseia em elementos tão específicos como os parâmetros do carro e o contexto da condução, o algoritmo poderá ser capaz de produzir música diferente para sempre.

Ainda não se sabe se o ‘Soundtrack My Life’ vai chegar já aos próximos carros da Porsche. Contudo, sabe-se que o protótipo foi adaptado para uma aplicação móvel da marca.