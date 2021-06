Elon Musk diz que a nave espacial SN16 fará voo hipersónico

Quando a nave espacial SN15 fez a sua aterragem sem explodir, após um impressionante voo de 10 km, surgiram suspeitas em torno do que aconteceria à SN16. Mas parece que a empresa aeroespacial de Elon Musk já tem planos para este mais recente protótipo.

Elon Musk diz que a nave espacial SN16 poderá ser um teste de voo hipersónico.

A SpaceX acaba de lançar a sua mais recente nave espacial, a SN16. Este voo teve origem na sua Starbase, no Texas, e destino no “jardim de foguetões” próximo, de onde a empresa aeroespacial privada retira os seus protótipos dos “Veículos de Marte”.

O primeiro voo orbital da SN16

“Talvez usemos a SN16 num teste de voo hipersónico”, tweetou Elon Musk. Isto significa que o sucesso da SN15 pode, em breve, ser ultrapassado pelo seu parente mais próximo, atingindo as velocidades hipersónicas esperadas quando uma nave espacial da SpaceX faz o seu primeiro voo orbital.

A nave espacial SN16 foi construída como o primeiro de numerosos veículos de apoio para a SN15, que apresentou várias atualizações em abril e maio, e foi deslocada para o jardim de foguetões após o seu lançamento e primeira aterragem bem sucedida para a empresa.

Quando a SN16 foi deslocada para o lado da SN15, parecia que o destino do novo foguetão poderia ser selado, para se tornar parte de um museu de foguetões ao ar livre da SpaceX.

Primeiro voo orbital ainda este ano?

Se a nave espacial SN16 fizer um voo hipersónico, ela preparará o cenário para um próximo voo orbital, o que pode acontecer no final deste ano.

O primeiro voo orbital da nave espacial da SpaceX irá iniciar na sua base Boca Chica, no Texas, voar à volta do mundo sem tripulação, e depois fazer um splashdown perto da costa do Havai, de acordo com um documento da SpaceX. Esta nave irá “realizar um retorno parcial e aterrar no Golfo do México a cerca de 32 km da costa”.

Posteriormente, fará a sua singular órbita antes de fazer o splashdown havaiano, aproximadamente 90 minutos após o lançamento de um foguetão. Mas este splashdown será alimentado e apontará para uma aterragem oceânica de aproximadamente 100 km a noroeste de Kauai, ilha no Havai.

Não sabemos se a nave espacial SN16 será utilizada para este ou outro voo. Presumivelmente, será utilizada para testar sistemas e procedimentos para outro protótipo.

Elon Musk já fez afirmações ousadas antes, pelo que não devemos contar que a SN16 cumpra as suas sugestões referidas no tweet. Mas, se o fizer, poderá também ser a primeira nave espacial reutilizável, concebida para aterrar em Marte, a fazer um voo orbital.