Há mais uma passadeira 3D em Portugal! Saiba onde fica

As passadeiras 3D foram criadas no Japão e chegaram a Portugal em 2018. As primeiras passadeiras de peões 3D apareceram na Maia e o objetivo era garantir uma maior segurança rodoviária.

Portugal ganhou recentemente mais uma passadeira 3D. Saiba onde fica.

Passadeira 3D é feita através da pintura...

As primeiras passadeiras tridimensionais foram implementadas na cidade Ísafjörður, na Islândia, que colocou em prática uma forma inovadora de diminuir a velocidade dos automóveis nas estradas: pintou uma “passadeira 3D”, criando ilusão ótica e por consequência os condutores reduzem e travam quando se aproximam.

O Município de Vieira do Minho, atento à prevenção rodoviária, procedeu recentemente à repintura de passadeiras para peões no perímetro urbano da Vila. Adicionalmente foi pintada uma passadeira tridimensional na lateral da Praça Dr. Guilherme de Abreu. Assim, Vieira do Minho passa a fazer parte de um lote restrito de Municípios em Portugal que dispõe de passadeiras 3D.

A implementação deste tipo de passadeiras é feita através da pintura, tal como nas passadeiras convencionais, mas de forma diferente do habitual: é desenhada com o propósito de gerar uma ilusão de ótica aos automobilistas, a partir de uma certa distância. As faixas brancas parecem um obstáculo flutuante que leva os condutores a abrandar.

Como é natural neste tipo de desenhos, a ilusão só funciona de um certo ângulo, mas neste caso é o ângulo correto, ou seja, de modo a ser visto pelos condutores que se aproximam.

Estes efeitos 3D na estrada, mostram ser uma medida eficaz para reduzir a velocidade rodoviária.

