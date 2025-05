Papa Leão XIV poderá usar papamóvel elétrico da Mercedes-Benz no valor de 500 mil euros

As fotos mostram o papamóvel elétrico da Mercedes-Benz, avaliado em cerca de 500 mil dólares, que poderá ser usado pelo Papa Leão XIV. Falamos do mais recente bólide papal personalizado pela Mercedes-Benz, um poderoso modelo G-Class.

O CEO da Mercedes-Benz, Ola Källenius, entregou pessoalmente o automóvel ao Papa Francisco em 2024. Inclui uma cobertura de vidro à prova de bala, banco traseiro ajustável para o papa e interiores brancos.

No dia anterior à sua morte, o Papa Francisco fez a sua última viagem neste papamóvel. Agora, o Papa Leão XIV poderá ser o próximo a utilizá-lo.

Mercedes-Benz G 580 tecnologia EQ é o papamóvel ao dispor do novo Papa

Este Mercedes elétrico foi concebido para transportar o Papa Francisco pela Cidade do Vaticano sem emissões, alinhado com o seu compromisso com a justiça ambiental.

Com este papamóvel, enviamos também um claro apelo à mobilidade elétrica e à descarbonização.

Afirmou Ola Källenius em comunicado em dezembro de 2024, aquando da entrega do veículo.

A Mercedes-Benz tem uma longa tradição de fornecer veículos ao papado, desde o Nürburg 460 Pullman Saloon, entregue ao Papa Pio XI em 1930.

Nova máquina do Papa tem 579 cv

Este é o primeiro papamóvel elétrico de sempre da marca, pensado para deslocações sustentáveis e sem emissões dentro do Vaticano. O CEO da Mercedes-Benz entregou pessoalmente o papamóvel ao Papa Francisco, acompanhado por outros colaboradores da marca envolvidos no desenvolvimento do automóvel, que tiveram uma audiência privada com o então papa.

O veículo demorou cerca de um ano a ser fabricado e tem um custo estimado de 500 mil euros. O modelo G580, com tejadilho aberto, possui quatro motores otimizados para circular lentamente entre multidões em aparições públicas.

O interior e o exterior são brancos — cor tradicional usada pelo papa.

O painel de bordo inclui um ecrã digital. A zona traseira tem alcatifa vermelha e assentos brancos para o papa e acompanhantes.

O assento principal do papa, ao centro, pode ser ajustado em altura e tem rotação.

A matrícula exibe “SCV 1”, que significa Stato della Città del Vaticano (Estado da Cidade do Vaticano).

O veículo exibe ainda as bandeiras amarela e branca do Vaticano.

Em algumas ocasiões, inclui cobertura de vidro à prova de bala. As laterais permanecem abertas, permitindo ao papa cumprimentar os fiéis e dar bênçãos.

O Papa Francisco utilizou este papamóvel no Domingo de Páscoa, um dia antes da sua morte.

O Papa Leão XIV ainda não confirmou se continuará a usá-lo — poderá optar por outro veículo da vasta frota do Vaticano.