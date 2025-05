Xiaomi anuncia o XRING O1, o seu primeiro chip móvel avançado, que chega este mês

A Xiaomi revelou agora o seu primeiro chip móvel avançado concebido e desenvolvido de forma independente. Este elemento chama-se XRING O1 e a sua estreia está prevista para o final deste mês de maio, revelou Lei Jun, CEO da empresa.

Xiaomi anuncia o XRING O1, o seu SoC

Os detalhes sobre o chip XRING O1 da Xiaomi são escassos, senão mesmo inexistentes. Numa publicação, Lei Jun não forneceu detalhes técnicos sobre este chip, mas mais novidades deverão surgir nos próximos dias. Ainda não se sabe se o objetivo da empresa é incorporá-lo inicialmente nos seus produtos para o mercado interno ou se também estará disponível no resto do planeta.

Segundo foi revelado por outras fontes, o chip XRING O1 da Xiaomi é baseado em ARM e será fabricado através do processo de 3 nanómetros da TSMC de Taiwan. O desenvolvimento deste elemento de hardware foi iniciado em 2021, após um hiato de sete anos no trabalho neste tipo de projetos.

Ainda é um mistério qual o smartphone Xiaomi que será o primeiro a ser lançado com o XRING O1 como SoC. No entanto, e de acordo com alguns leaks, poderá ser um smartphone do segmento premium. As fugas de informação anteriores apontam para um dispositivo com um ecrã de 6,73 polegadas (3200 x 1440), uma bateria de 6.100 mAh e uma câmara traseira tripla com sensores de 50 megapíxeis.

Primeiro chip móvel avançado chega este mês

Embora a Xiaomi tenha experiência nesta área, este é o primeiro que criou de forma independente. A sua tentativa anterior foi com o Pengpai S1, também conhecido como Surge S1. Este chegou ao mercado em 2017 com o Xiaomi Mi 5C, mas foi desenvolvido com um processo de 28 nanómetros. Portanto, não era uma solução concebida para o segmento de gama alta.

Os primeiros indícios de que a Xiaomi planeava lançar um novo chip móvel surgiram no final do ano passado. Na altura, foi noticiado que a empresa planeava iniciar a produção em massa em 2025 e que o seu objetivo era estar preparada caso a guerra comercial entre os EUA e a China se intensificasse durante a segunda presidência de Donald Trump.

Com o XRING O1, a Xiaomi não só conseguiu reduzir a sua dependência de hardware. Poderá também expandir a sua estratégia para segmentos-chave, como os carros elétricos. A empresa tem grandes planos no mercado automóvel, depois da sua estreia com o SU7. Ter o seu próprio SoC avançado pode permitir uma experiência ainda mais integrada entre os seus telefones, automóveis e outros dispositivos com HyperOS.

Com lançamento previsto para o final de maio, será uma questão de dias até que a Xiaomi revele as funcionalidades do XRING O1. Será interessante ver como o público e os mercados responderão e como este desenvolvimento poderá afetar a relação chinesa com a Qualcomm, o seu principal fornecedor de chips até ao momento.