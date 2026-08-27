O smartphone já é a chave do automóvel. A XPENG mostra como tudo mudou

Durante décadas, a chave do automóvel foi um objeto indispensável. Primeiro era totalmente mecânica, depois passou a incluir comandos à distância e, mais recentemente, evoluiu para os sistemas "keyless", que permitiam abrir e ligar o veículo sem retirar a chave do bolso.

Agora, essa evolução está a dar um novo passo. Em muitos modelos recentes, é o smartphone que assume o papel principal.

Mais do que um simples comando remoto, o telemóvel tornou-se a verdadeira chave digital do automóvel, permitindo não só abrir e fechar portas, mas também autorizar a utilização do veículo e disponibilizar um conjunto de funcionalidades que até há poucos anos eram impensáveis.

No futuro, é muito provável que as chaves físicas passem a ser apenas uma solução de emergência ou desapareçam por completo.

Muito mais do que abrir e fechar portas

As aplicações móveis desenvolvidas pelos fabricantes transformaram-se num centro de controlo do automóvel.

Através delas é possível acompanhar praticamente tudo o que acontece com o veículo, esteja ele estacionado à porta de casa ou a centenas de quilómetros de distância.

Estas aplicações permitem, por exemplo:

Abrir e fechar portas remotamente.

Ligar ou desligar o sistema de climatização.

Verificar o nível da bateria ou do combustível.

Consultar a autonomia disponível.

Confirmar se as janelas ou o teto de abrir ficaram abertos.

Localizar o veículo num mapa.

Acompanhar o estado do carregamento.

Receber notificações sobre eventos importantes.

Atualizar o software do automóvel.

Em muitos casos, basta ter o smartphone no bolso para que o veículo reconheça automaticamente o condutor quando este se aproxima. A porta destranca-se sem qualquer intervenção e o automóvel fica pronto a ser utilizado.

O telefone deixa assim de ser apenas um acessório para passar a fazer parte da própria experiência de utilização do veículo.

A chave digital veio para ficar

Os sistemas de chave digital oferecem também uma vantagem importante: a gestão de permissões.

Ao contrário de uma chave física, que precisa de ser entregue pessoalmente, uma chave digital pode ser enviada eletronicamente para outro utilizador, permitindo definir quem pode utilizar o veículo e durante quanto tempo.

Este conceito é particularmente útil em famílias, empresas ou serviços de partilha de veículos, eliminando a necessidade de trocar chaves físicas sempre que alguém precisa de utilizar o automóvel.

Além disso, caso o smartphone seja perdido, o acesso pode ser revogado remotamente, aumentando a segurança.

O exemplo da aplicação da XPENG

A XPENG é um dos fabricantes que mais apostou nesta integração entre o automóvel e o smartphone. A sua aplicação móvel funciona praticamente como uma extensão do próprio veículo, concentrando num único local todas as informações e funções mais importantes.

Logo no ecrã principal, o utilizador pode consultar rapidamente:

Estado atual do veículo.

Percentagem da bateria.

Autonomia disponível.

Estado do carregamento.

Local onde o automóvel se encontra estacionado.

Temperatura interior.

Estado das portas, janelas e iluminação.

Tudo é atualizado praticamente em tempo real, permitindo acompanhar o veículo à distância.

O telemóvel é suficiente para entrar no automóvel

Uma das funcionalidades mais interessantes é precisamente a chave digital. Depois de configurada, basta aproximar-se do veículo com o smartphone no bolso. O automóvel reconhece automaticamente o utilizador autorizado, desbloqueia as portas e permite iniciar a viagem sem recorrer a qualquer chave física.

É uma experiência muito semelhante à dos sistemas keyless tradicionais, mas com uma vantagem adicional: toda a gestão é feita através da aplicação.

Caso seja necessário, também é possível abrir ou fechar o veículo remotamente, mesmo estando longe dele.

Segurança sempre ativa com o XGuard

A aplicação da XPENG vai além da gestão do automóvel e inclui também funcionalidades dedicadas à segurança. Um dos exemplos é o XGuard, um sistema que utiliza as câmaras do veículo para monitorizar aquilo que acontece nas imediações quando este está estacionado.

Sempre que é detetada uma atividade considerada anormal, o sistema inicia automaticamente a gravação dos acontecimentos, permitindo ao proprietário consultar posteriormente os vídeos registados através do software.

Esta funcionalidade pode revelar-se particularmente útil em situações de tentativa de vandalismo, colisões durante o estacionamento ou outras ocorrências junto do veículo.

O automóvel está cada vez mais ligado ao utilizador

A tendência é clara: o smartphone está a assumir um papel central na utilização diária dos automóveis. Aquilo que começou por ser apenas um comando remoto evoluiu para uma plataforma completa de gestão, segurança e acesso ao veículo.

Hoje é possível controlar praticamente todas as funções importantes a partir da aplicação, consultar informação em tempo real e até utilizar o telefone como única chave.

À medida que os fabricantes reforçam a aposta na conectividade e nos serviços digitais, é expectável que as chaves físicas se tornem cada vez menos relevantes. Para muitos condutores, o único objeto indispensável para conduzir poderá passar a ser aquele que já transportam todos os dias no bolso: o smartphone.

Se pensa que a aplicação serve apenas para abrir e fechar o carro, desengane-se. No próximo artigo vamos mostrar como criar automatismos e atalhos no iPhone que permitem controlar várias funções do XPENG de forma totalmente automática ou através da Siri.