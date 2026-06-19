UE vai travar avanço dos híbridos plug-in chineses na Europa com mais tarifas

A Comissão Europeia planeia fechar uma lacuna que tem permitido às marcas chinesas escaparem às tarifas adicionais aplicadas aos veículos elétricos. Depois de a BYD, MG e outras marcas terem desviado as vendas para os híbridos plug-in, a União Europeia (UE) prepara novas taxas alfandegárias especificamente para este tipo de motorização.

Desde 2024, a UE aplica tarifas adicionais aos veículos elétricos a bateria importados da China, depois de uma investigação ter concluído que as fabricantes chinesas beneficiam de subsídios que prejudicam a concorrência no mercado europeu.

Estas tarifas somam-se à taxa padrão de 10% já em vigor e variam de marca para marca:

A BYD paga uma taxa adicional de 17%, totalizando 27% de imposto sobre os seus elétricos.

paga uma taxa adicional de 17%, totalizando 27% de imposto sobre os seus elétricos. A Geely , por sua vez, enfrenta uma tarifa adicional de 18,8%, elevando o total para 28,8%.

, por sua vez, enfrenta uma tarifa adicional de 18,8%, elevando o total para 28,8%. Já a SAIC, dona da MG, é a mais penalizada, com uma tarifa adicional de 35,3%, perfazendo um total de 45,3%.

A lacuna que as marcas chinesas aproveitaram

O problema para a UE é que estas tarifas adicionais só se aplicam a veículos 100% elétricos, pelo que os híbridos plug-in (em inglês, PHEV) continuam sujeitos apenas à taxa padrão de 10%.

A estratégia de aproveitar a lacuna europeia tem dado resultado. Afinal, em maio de 2026, a BYD anunciou ter-se tornado, pela primeira vez, a marca de PHEV mais vendida na Alemanha, com 4290 novos registos.

Bruxelas muda de posição sobre híbridos plug-in

Entretanto, a jogada chinesa não passou despercebida à Comissão Europeia. Segundo o jornal alemão Handelsblatt, a UE planeia a imposição de tarifas compensatórias sobre os híbridos plug-in chineses nas próximas semanas, numa decisão que contrasta com as declarações de janeiro, quando Bruxelas tinha negado quaisquer planos nesse sentido.

De acordo com a mesma fonte, já estará em curso uma investigação sobre subsídios, e os chefes de Estado e de governo da UE deveriam votar a questão na cimeira europeia de ontem à noite, mas o resultado dessa votação ainda não é conhecido.

Entretanto, as novas tarifas deverão ser definidas por fabricante, como aconteceu com os elétricos. No entanto, espera-se que sejam, em média, mais baixas do que as aplicadas aos veículos totalmente elétricos, uma vez que a bateria representa uma fatia menor do valor acrescentado num híbrido plug-in.