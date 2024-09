Nunca tantos Tesla foram apreendidos pela polícia nos EUA! A razão é estranha, mas lógica

A Tesla tem nos seus carros elétricos muito hardware que é considerado desnecessário por muitos. A verdade é que acaba depois por se tornar essencial e usado recorrentemente pelos condutores. As câmaras são um desses exemplos, tornando os carros verdadeiras centrais de vigilância. A polícia dos EUA aproveita isso e está a apreender cada vez mais Tesla.

Nos últimos anos, os carros da Tesla tornaram-se dispositivos de vigilância gigantescos graças às câmaras e aos sensores neles instalados. Isto também chamou a atenção da polícia, que começou a utilizar estes carros elétricos em investigações de crimes.

A polícia de Oakland, na Califórnia, tem procurado recentemente autorização judicial para apreender Teslas que possam ter estado estacionados perto de locais de crimes. A ideia é analisar as imagens e dados registados à volta destes carros e assim ajudar a resolver os crimes.

Num caso ocorrido no mês passado, duas pessoas foram detidas e acusadas de homicídio e enviadas para a prisão, graças às imagens registadas por um Tesla elétrico. A polícia da Bay Area vai além disso e reboca os Tesla das pessoas para obter as imagens.

Num exemplo, relataram que um turista canadiano teve de apelar a um polícia para não rebocar o seu Tesla para obter as imagens. A polícia admite que obter um mandado e rebocar um veículo pode ser um pouco extremo, mas geralmente tenta obter a autorização do proprietário para obter as imagens primeiro.

Embora os dados recolhidos pela Tesla sejam valiosos para a aplicação da lei, também representam violações de privacidade. Há alguns anos, o governo chinês proibiu estes carros elétricos de estarem perto de edifícios governamentais sensíveis à privacidade. O governo estava preocupado de que os veículos pudessem recolher dados críticos e enviá-los para os EUA.

Embora os veículos de Elon Musk sejam elogiados como maravilhas tecnológicas, também levantaram sérias questões sobre a privacidade. Além disso, o facto de muitos casos criminais, desde roubo a homicídio, terem sido resolvidos pelos Tesla é um tema de discussão completamente diferente…