Spotify daylist: a novidade que lhe dá a melhor música ao longo do dia chegou a Portugal

O Spotify pode não ser o serviço de streaming de música com melhor qualidade de som, mas há um ponto que todos concordam em que é muito superior aos seus rivais. Falamos dos seus algoritmos de recomendação, que adivinham sempre o que o utilizador quer ouvir. Agora, surge uma novidade, o Spotify daylist, que elevará ainda mais esta área.

De alguma forma, o Spotify sabe sempre a música que queremos ouvir, o artista que queremos recordar ou o ‘remix’ que queremos descobrir. Os algoritmos do Spotify são, simplesmente, superiores e a empresa demonstra-o com várias playlists personalizadas para o utilizador e funções como o novo DJ com IA, capaz de criar uma rádio única para cada pessoa.

Uma novidade importante chega ao Spotify, e é mais uma playlist. Mas não se trata de uma lista qualquer, mas sim de uma lista capaz de mudar ao longo do dia. Recomenda músicas com base em diversos fatores e dados. O resultado é uma lista de músicas que se vão adequar perfeitamente ao momento e que podem ajudar a trabalhar, a motivar-nos ou a relaxar.

Cada vez que entrar no Spotify e abrir a lista diária, encontrará uma seleção diferente de músicas. Estas foram escolhidos com base na hora do dia, no humor e no histórico de reprodução. O nome da lista é gerado pela IA cada vez que o conteúdo muda, para refletir o conteúdo.

Como a lista muda constantemente, quem estiver interessado em mantê-la bastará clicar no botão dos três pontos e adicionar o conteúdo a uma nova playlist. Também poderá partilhar a lista nas redes sociais e nas aplicações de mensagens, algo muito comum. É de tal forma que o Spotify deteta uma captura de ecrã para mostrar a sua interface de partilha.

Na verdade, a daylist não é uma novidade e já foi lançada nos Estados Unidos. A grande novidade é que está agora disponível em mais países e idiomas, incluindo o português. Segundo o Spotify, este é um dos desenvolvimentos mais solicitados pelos utilizadores nas redes sociais desde que foi anunciado. 70% dos utilizadores ouvem a daylist semana após semana.

A lista diária está localizada na secção “Para si” da app Spotify. Também pode ser encontrada pesquisando por “daylist” na barra de navegação ou acedendo a spotify.com/daylist num browser.