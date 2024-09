Google traz 4 novidades para os smartphones Android que todos podem usar

As atualizações do Android podem ser divididas em várias áreas, muito para além das que o sistema recebe. Estas trazem sempre novidades, que podem ser usadas por todos e chegam de forma geral. Agora, a Google preparou 4 novidades que todos vão poder usar, mesmo quem não tem um smartphone Pixel.

A Google está a lançar quatro novas funcionalidades para o Android, e não estão limitadas aos Pixels. Há também um recurso extra mencionado para o Wear OS. Estas novidades chegam em breve e podem ser usadas por todos nos smartphones Android.

Em primeiro lugar, o TalkBack, um leitor de ecrã do Android, utilizará modelos Gemini “em dispositivos compatíveis” para permitir ouvir descrições detalhadas de imagens em áudio, independentemente de estar a olhar para a lista de fotografias, imagens em mensagens de texto ou nas redes sociais.

A seguir, a Google oficializou uma funcionalidade Circle to Search que já é conhecida deste sistema. Traz-lhe a capacidade de identificar qual a música que está a tocar perto do utilizador ou no seu smartphone.

Em terceiro lugar, passa a ser possível ouvir páginas no Chrome, independentemente do seu conteúdo. Pode até escolher uma velocidade de audição preferida, tal como nos podcasts, bem como o tipo de voz e o idioma.

Poderá também usar mapas offline no Google Maps no Wear OS, como mostrámos há poucos dias. O smartwatch poderá aceder aos mapas descarregados para o seu telefone. Dois novos atalhos permitem-lhe pesquisar destinos com a sua voz quando estiver novamente online ou visualizar a sua localização no mapa com um toque no mostrador do relógio.

Finalmente, o Sistema Android de Alertas de Sismos está a expandir-se para todos os estados dos EUA e a seis territórios, utilizando a deteção coletiva de sismos para fornecer avisos. Assim que o sismo passar, também receberá dicas sobre o que fazer a seguir. Este sistema esteve em ação há poucos dias em Portugal, com sucesso.