Android deixa encontrar tags de localização desconhecidas em vez de apenas alertar

As tags de localização, como os AirTags e outras, têm-se revelado um verdadeiro problemas de privacidade. Para impedir esta utilização, tanto o Android como o iOS permitem detetar a sua presença quando são usadas para localizar utilizadores às escondidas. A Google quer agora elevar estas capacidades e passou a ajudar a guiar is utilizadores para as suas localizações.

São muito conhecidos os casos em que as tags de localização Bluetooth são usadas para seguir de forma silenciosa pessoas. Este não é de todo a utilização pretendida, mas isso acaba por ser natural em algumas situações, ainda que erradas e passíveis de serem punidas pela polícia.

Se até agora tanto o Android como o iOS permitiam detetar e alertar os utilizadores para a sua presença, isso vai mudar em breve no sistema da Google. Este vai passar a dar mais duas opções práticas para os visados destes alertas, para poderem agir diretamente e assim proteger-se e garantirem asua privacidade.

Como foi revelado pela Google, estas duas opções procuram garantir a segurança e dar alguma capacidade de resposta. Estas duas opções são simples, mas mudam completamente este processo.

Pausar localização temporariamente: agora pode pausar temporariamente as atualizações de localização do seu telefone para evitar que a localização do seu dispositivo seja utilizada por uma etiqueta desconhecida detetada até 24 horas. Isto fornece uma camada extra de privacidade e controlo, permitindo-lhe executar uma primeira ação rapidamente enquanto localiza e desativa fisicamente a etiqueta.

Encontrar nas proximidades: se receber um alerta de rastreador desconhecido, pode agora utilizar a funcionalidade "Encontrar nas proximidades" para identificar a localização da etiqueta. O seu dispositivo Android irá guiá-lo até à etiqueta, para o ajudar a encontrá-la, caso esteja oculta.

Ao clicar numa notificação da tag desconhecida, verá um mapa de onde esta foi vista pela última vez a mover-se. A partir daí, é possível reproduzir um som para a conseguir localizar, com o proprietário a não ser notificado. Se não o conseguir encontrar, o Localizar nas proximidades ligará o smartphone ao localizador por Bluetooth e exibirá uma forma que será preenchida à medida que se aproxima mais.

A Google garante que a sua prioridade é oferecer o máximo de segurança aos utilizadores dos equipamentos Android. Para isso estão estão continuamente a melhorar os alertas de tags de localização desconhecidas, para ajudar a manter todos os visados à frente de rastreios indesejados.