Pornhub Insights: como o maior site de pornografia da Internet foi usado em 2024

Internet é um mundo de serviços e de sites, onde conseguimos encontrar tudo o que procuramos, por menos normal que seja. Assim, e como é normal, esta altura do ano traz os resumos do ano e o Pornhub já se tornou uma referência neste período. Este site volta a mostrar as suas estatísticas e fez um resumo detalhado do que foi 2024, com o Pornhub Insights.

O Pornhub Insights 2024 volta a detalhar com um pormenor muito grande o que foi a utilização deste site dedicado à partilha de vídeos pornográficos. Toda a informação abraça várias áreas, desde os temas mais procurados até ao tempo que os utilizadores usaram para navegar. Uma das vertentes interessantes está associada à tecnologia e agora detalhamos a informação mostrada, dentro deste tema.

Quem mais visitou o Pornhub

Com o ambiente em rápida mudança de dispositivos e tecnologia, as pessoas assistem ao Pornhub de várias formas diferentes. Em 2024, os smartphones representaram 90,5% do tráfego mundial, uma diminuição de 1% face ao ano anterior. Os computadores desktop e portáteis, embora representassem apenas 7,9% do tráfego, aumentaram a sua quota em 11%, assim como os tablets em 8% em comparação com 2023.

É importante notar que o Android tem a maior quota de mercado entre os utilizadores de smartphones, com quase 70% a utilizarem atualmente o sistema da Google em vez do iPhone. Os dispositivos Android dominam em muitos países, especialmente nos países asiáticos, onde o crescimento do Pornhub nestas regiões nos últimos anos aumentou a base de utilizadores do Android.

O sistema operativo que dominou

O tráfego de desktops revelou uma ponta da balança semelhante. Este ano, o Windows representa 71,7% de todo o tráfego de desktop, um aumento de 14% desde 2023. O tráfego da Apple representa 20,3% dos utilizadores de desktop, uma queda na quota de 26% desde 2023.

O Linux registou um aumento, com mais 41% desde 2023, representando 5,1% do tráfego de desktop. E o Chrome OS caiu também está presente, mas com uma diminuição de 12%, representando 0,4% do tráfego de desktop no Pornhub.

Browser mais usado nas visitas em 2024

Tendências semelhantes ocorreram no tráfego por browser. O Chrome foi responsável por 64,7% do tráfego dos browsers móveis, um aumento de quota de 23%. O Safari representou 26,2%, uma queda de 35% face ao ano passado. Os outros 9,1% do tráfego de browsers móveis vieram de um mix de Samsung, 4,2%, um aumento de 37% em relação ao ano passado, Android com 2,1%, queda de 5% em relação a 2023, e depois o Opera com 1,2%, o Firefox em 0,7% e o YaBrowser em 0,5%.

Os resultados foram bastante semelhantes nos browsers de desktop. O Chrome foi responsável pela maior parte, com 56% do tráfego proveniente dele, um aumento de 6% em relação a 2023. O Safari foi responsável por 14%, uma queda de 40% em relação ao ano passado. O Edge aumentou 12% este ano, representando 13% do tráfego. O Firefox aumentou 57% desde o ano passado, representando agora 8% do tráfego de desktop. O Opera representou 7% e a Samsung 1%.

Até as consolas foram usadas nas visitas

À medida que cada vez mais pessoas atualizam para as consolas mais recentes, o tráfego das mais antigas começa a cair. No ano passado, a PlayStation 5 e a PlayStation 4 tiveram um tráfego quase igual. Este ano, a PlayStation 5 foi responsável por 60% de todo o tráfego de consolas, aumentando a sua quota em 49% desde 2023. A PlayStation 4 foi responsável por 35% do tráfego de consolas, uma queda de 16% em relação a 2023. A Xbox caiu significativamente, menos 70% em relação a 2023, representando apenas 4,9% do tráfego das consolas no Pornhub Insights.