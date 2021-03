Novos Radares de Velocidade nas autoestradas portuguesas já em 2022

As autoestradas portuguesas vão ter mais radares de velocidade. A abertura do concurso público para a aquisição destes equipamentos foi publicada na segunda-feira, em Diário da República, e tem um valor base de 250 mil euros.

Saiba quais são as autoestradas portuguesas onde vão ser instalados os novos equipamentos.

Radares de Velocidade na A1, A29 e A32

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai instalar três radares-cinemómetros nas autoestradas A20 e A43 e no Itinerário Complementar 2 (IC2), adiantou hoje à Lusa fonte desta empresa. De acordo com as informações, a instalação dos três pontos de controlo de velocidade deverá ocorrer no primeiro semestre de 2022.

A A20 (Circular Regional Interior do Porto) contorna, por norte e por nascente, a cidade do Porto. Esta via de circulação integra na maior parte da sua extensão a Via de Cintura Interna (circular do Porto) e, na restante, serve de acesso leste ao Porto para o tráfego que vem de sul, através da A1, A29 e A32.

A A43, também conhecida como IC29, com uma extensão de 16 quilómetros e faz a ligação entre a zona oriental do Porto e a A41.

O IC2, cujo traçado corresponde em grande parte ao da Estrada Nacional 1, liga Lisboa e Porto.

ANSR com 1,6 milhões de euros até 2022 para radares de velocidade

Tal como revelamos aqui, a ANSR pode gastar cerca de 1,6 milhões de euros entre 2020 e 2022 com o SINCRO, estando estipulado para cada ano a verba de aproximadamente 539 mil euros.

O sistema SINCRO tem como objetivo a promoção do cumprimento dos limites de velocidade legalmente estabelecidos e, consequentemente, o combate à prática de velocidades excessivas, através da fiscalização contínua e automática da velocidade de cada veículo em cada local de controlo. Este sistema de radares de velocidade vai juntar-se ao primeiro SINCRO que existe no país desde 2016 e também ao mais recente conjunto de 50 equipamentos que aumentou a plataforma de controlo de velocidade.