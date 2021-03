COVID-19: Rússia regista primeira vacina para animais

Aquando a pandemia, o mundo uniu-se para desenvolver uma vacina capaz de a travar. Agora, as vacinas desenvolvidas para proteger os humanos contra a COVID-19 estão já a ser massivamente administradas. Mas e os animais?

Embora nem todos representem, pelos vários estudos já efetuados, um perigo de transmissão, a Rússia registou a primeira vacina contra a COVID-19 destinada aos animais.

Animais em breve também protegidos contra a COVID-19

À medida que os governos de todo o mundo se esforçam por criar planos de vacinação e garantir doses de vacinas suficientes para toda a população, a Rússia foca-se noutro público. Embora possua a sua versão para humanos, o país registou a primeira vacina contra a COVID-19 para os animais.

Recorde-se que, em maio do ano passado, a Dinamarca abateu cerca de 16 milhões de martas por preocupações relacionadas com a possível mutação e transmissão do vírus. Aliás, um relatório da Organização Mundial de Saúde relata que a COVID-19 pode ter chegado às pessoas através de um animal.

De acordo com a agência de notícias russa TASS, a vacina chama-se Carnivak-Cov e começará a ser produzida em massa já em abril.

Uma vacina contra a infeção do coronavírus para animais carnívoros, desenvolvida pelo Federal Center for Animal Health, foi registada na Rússia. Até agora, é o primeiro e único produto do mundo para prevenir a COVID-19 nos animais.

Disse Konstantin Savenkov, chefe adjunto do Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, na Rússia.

Nova vacina poderá evitar novas mutações

Conforme revelou Savenkov, os ensaios clínicos da Carnivak-Cov começaram em outubro do ano passado e envolveram cães, gatos, raposas, raposas do Ártico, martas e outros animais.

Além disso, explicou que todos os animais vacinados desenvolveram anticorpos e que o resultado da investigação deu à Rússia “motivos para concluir que a vacina é segura e tem um forte efeito imunogénico”.

De acordo com o que foi divulgado, estima-se que o efeito dure “não menos do que seis meses.”

No ano passado, a Rússia foi o primeiro país a aprovar uma vacina contra a COVID-19, para os humanos. Agora, estreia-se também na proteção dos animais.

Segundo os cientistas, a utilização da vacina pode evitar novas mutações do vírus.

Disse Savenkov.

Sendo este o primeiro exemplar, já há registo de vários países que planeiam comprar, como a Grécia, Polónia e Áustria, bem como outros interessados, como os EUA, Canadá e Singapura.

