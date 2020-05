Radares de velocidade: ANSR vai gastar 1,6 milhões de euros até 2022

Portugal vai ter mais radares de velocidade! De acordo com números recentes, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai investir 1,6 milhões de euros até 2022 para a instalação e manutenção do sistema de radares de controlo de velocidade.

Tal investimento em radares de velocidade já foi publicado em Diário da República (DR).

De acordo com o que foi publicado em DR, a ANSR pode gastar cerca de 1,6 milhões de euros entre 2020 e 2022 com o SINCRO, estando estipulado para cada ano a verba de aproximadamente 539 mil euros. O sistema SINCRO tem como objetivo a promoção do cumprimento dos limites de velocidade legalmente estabelecidos e, consequentemente, o combate à prática de velocidades excessivas, através da fiscalização contínua e automática da velocidade de cada veículo em cada local de controlo.

O Governo justifica esta verba, sublinhando que…

Os locais de controlo de velocidade são selecionados em função da sinistralidade associada à prática de velocidades excessivas e nos quais não é viável através de medidas de baixo custo de engenharia baixar as velocidades praticadas, o recurso à fiscalização contínua e automática do cumprimento dos limites de velocidade legalmente estabelecidos revela-se um meio eficaz para o acatamento destes limites por parte dos condutores

SINCRO: Onde estão localizados os Radares de Velocidade? SINCRO

Auto-estradas

A1 (Lisboa/Porto)

A1, sentido Lisboa-Porto, km 2;

A1, sentido Lisboa-Porto, km 189;

A1, sentido Porto-Lisboa, km 4;

A1, sentido Porto-Lisboa, km 42.

A2 (Lisboa/Albufeira)

A2, sentido Algarve-Lisboa, km 9;

A2, sentido Lisboa-Algarve, km 14.

A3 (Porto/Valença via Braga)

A3, sentido Porto-Valença, km 1;

A3, sentido Valença-Porto, km 3.

A4 (Porto/Amarante)

A4, sentido Porto-Amarante, km 8;

A4, sentido Amarante-Porto, km 15.

A5 (Lisboa/Cascais)

A5, sentido Cascais-Lisboa, km 1;

A5, sentido Cascais-Lisboa, km 5;

A5, sentido Lisboa-Cascais, km 7;

A5, sentido Lisboa-Cascais, km 8.

A7 (Póvoa de Varzim/Vila Pouca de Aguiar)

A7, sentido Póvoa de Varzim-Vila Pouca de Aguiar, km 38.

A8 (Lisboa/Leiria)

A8, sentido Lisboa-Leiria, km 11,4.

A20

A20/VCI, Km 12,3;

A20/VCI, Km 9,1.

A23

A23, Km 18,6.

A24 (Coimbra/Vila Verde da Raia)

A24, km 93;

A24, km 98.

A25 (Aveiro/Vilar Formoso)

A25, entre Sever do Vouga e Reigoso, km 49;

A25, entre Reigoso e Oliveira de Frades, km 52;

A25, entre Oliveira de Frades e Vouzela, km 62.

A28 (Porto/Valença)

A28, na chamada “reta de Mindelo, km 21;

A28, na chamada “curva da morte”, na zona de Amorim, km 34.

A29 (Angeja)

A29, km 41;

A29, km 37;

A29, km 47.

Itinerários Principais e Complementares

IP3, Vila Verde da Raia/Figueira da Foz, km 69;

IP7/Eixo Norte-Sul, Km 10,7;

IP7/Eixo Norte-Sul, Km 10,2;

IC17, Algés/Sacavém, km 13;

IC19, Lisboa/Sintra, km 5;

IC19, Lisboa/Sintra, km 6;

IC19, Lisboa/Sintra, km 10;

IC20, Almada/Costa de Caparica, km 1,7;

IC20, Almada/Costa de Caparica, km 1,9;

IC20, Almada/Costa de Caparica, km 7.

Estradas Nacionais

EN1/IC2, km 125;

EN1/IC2, km 186;

EN4, km 156;

EN6/Marginal, km 8;

EN6-3, km 0,7;

EN6-3, km 1;

EN10, km 50;

EN125/ER125, km 68;

EN125/ER125, km 102;

EN125/ER 125, km 48,7;

EN 223, Porto Carvoeiro/Ovar, km 19

Este sistema de radares de velocidade, que vai ser agora instalado em 50 locais, vai juntar-se ao primeiro SINCRO que existe no país desde 2016. Segundo a Lusa, a portaria refere ainda que os encargos financeiros para a instalação e manutenção do SINCRO vão constar do orçamento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Leia também…