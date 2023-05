Combustíveis: Afinal o que se passa com os preços esta semana?

Como é normal, todas as segundas-feiras reflete-se o valor das subidas ou descidas no preço dos combustíveis. Tal como foi anunciado na passada sexta-feira, o preço da gasolina e gasóleo ia baixar, mas tal não aconteceu. Saiba qual a razão!

Combustíveis: apoio no imposto sobre os combustíveis (ISP) anulou a descida

O Governo cortou o apoio no imposto sobre os combustíveis (ISP) e anulou a descida semanal dos preços.

Tal como se informou no final da passada semana, a descida no preço do gasóleo deveria cifrar-se nos 4,5 cêntimos, mas a revisão fiscal faz com que a descida seja apenas de 1,5 cêntimos. O combustível mais utilizado em Portugal passa a custar em média 1,45 euros no caso do gasóleo simples. Na gasolina, o preço até pode aumentar perto de meio cêntimo para 1,67 euros.

De relembrar que a carga fiscal era de 34 cêntimos por litro de gasóleo e de gasolina. A partir deste mês, o Governo cortou no desconto do ISP, passando para 30 cêntimos por litro o gasóleo e 31,6 cêntimos na gasolina. Segundo informou o Ministério das Finanças, a taxa de carbono também vai ser gradualmente atualizada.

No quadro das medidas de apoio ao setor agrícola, o Governo mantém a redução de 6 cêntimos por litro na tributação do gasóleo agrícola.