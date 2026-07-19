Não tem pisca a funcionar? Saiba se pode ser multado

Os piscas são, no âmbito da segurança, um dos elementos mais importantes de segurança de um automóvel. Além de serem obrigatórios, permitem indicar aos outros condutores quando vai mudar de direção, mudar de faixa ou sair de uma rotunda. E se não funcionarem?

Circular com um ou mais piscas avariados é uma infração ao Código da Estrada, uma vez que o veículo deixa de cumprir as condições obrigatórias de segurança.

Pisca avariado pode resultar em coima entre 60 e 300 euros

Circular com um pisca avariado constitui uma infração ao Código da Estrada, uma vez que compromete a correta sinalização das mudanças de direção e pode colocar em risco a segurança rodoviária.

A coima prevista para esta infração varia entre 60 e 300 euros. Além da multa, o condutor deve reparar a avaria o mais rapidamente possível, garantindo que todos os dispositivos de iluminação e sinalização do veículo se encontram em pleno funcionamento antes de voltar a circular.

Uma lâmpada fundida custa poucos euros e, em muitos carros, pode ser substituída em poucos minutos. Antes de sair, confirme se todos os piscas funcionam corretamente.

Além de evitar uma multa, está também a contribuir para uma condução mais segura.

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