DS Nº7: novo “SUV de primeira classe” da DS Automobiles promete até 740 km de autonomia
A DS Automobiles mostrou-nos os detalhes do DS N°7, o SUV compacto premium que sucede ao DS 7 e que promete elevar o conceito de "primeira classe sobre rodas" a um novo patamar. Maior, mais tecnológico e disponível em versões 100% elétricas e híbridas, o novo modelo é apresentado pela marca como uma peça-chave na sua estratégia de eletrificação.
Um marco estratégico para a marca francesa
Depois do lançamento do N°8, o topo de gama 100% elétrico com até 750 km de autonomia, e do N°4, a berlina multi-energia mais confortável do seu segmento, o DS N°7 surge como a primeira renovação de um modelo dentro da jovem marca premium DS Automobiles.
Segundo Xavier Peugeot, diretor-executivo da empresa, o N°7 "combina requinte, conforto e tecnologia" e representa "um novo estágio de maturidade" para a marca.
O SUV mantém a fórmula que tornou o DS 7 um sucesso comercial, mas eleva o nível de acabamento a um patamar tipicamente reservado à categoria superior.
Design mais imponente, sem perder a praticidade
Ao nível das dimensões, o DS N°7 cresce ligeiramente face ao antecessor: a largura (1,90 m) e a altura (1,63 m) mantêm-se, mas o comprimento aumenta para 4,66 metros. Essa diferença deve-se a uma distância entre eixos mais longa, agora com 2,79 metros, que garante mais espaço aos passageiros.
A silhueta, inspirada no conceito DS Aero Sport Lounge, resulta de um equilíbrio entre eficiência aerodinâmica e otimização do espaço interior.
As jantes chegam agora aos 740 mm de diâmetro (até 21 polegadas) e o coeficiente aerodinâmico fixa-se em 0,26 Cx.
Face ao DS 7, as portas traseiras foram alargadas, aumentando em 30% a área envidraçada lateral, enquanto o teto panorâmico opcional cresce 40%.
À frente, o N°7 estreia a nova assinatura luminosa da marca, introduzida pelo N°8: a DS Light Blade, em forma de V, associada à grelha iluminada DS Luminascreen.
Na traseira, uma Light Blade vertical reforça o reconhecimento do modelo, de dia e de noite, ao mesmo tempo que contribui para a aerodinâmica.
Sobre as cores, a paleta inclui seis tons, com destaque para a novidade Silk Green, além de Palladium Grey, Topaz Blue, Alabaster White, Crystal Pearl e Perla Nera Black, com possibilidade de teto bicolor em preto contrastante.
Mala generosa e versatilidade no dia a dia
Um dos pontos fortes do DS 7 é mantido: uma mala versátil, com capacidade até 560 litros.
O piso da mala tem duas posições, permitindo obter uma superfície plana quando os bancos traseiros 40/20/40 são rebatidos. Mesmo com o piso na posição mais baixa, o cabo de carregamento modo 3 das versões 100% elétricas E-TENSE mantém o seu lugar reservado por baixo da zona de carga.
Autonomia recorde e três motorizações elétricas
O grande destaque técnico está na gama E-TENSE, 100% elétrica, que oferece três níveis de potência: 230 cv na versão FWD, 245 cv na FWD Long Range e 350 cv na AWD Long Range, esta última com tração integral através de dois motores elétricos.
Todas as versões contam com função boost, que aumenta temporariamente a potência até 260 cv, 280 cv e 375 cv, respetivamente, permitindo à versão AWD Long Range acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,4 segundos.
Em termos de autonomia, a versão FWD Long Range, equipada com uma bateria de 97,2 kWh, atinge até 740 km, segundo o ciclo combinado WLTP, um valor recorde para um SUV compacto.
A versão AWD Long Range, com a mesma bateria, chega aos 679 km, enquanto a E-TENSE FWD, com bateria de 73,7 kWh, oferece até 543 km.
O carregamento rápido também é um trunfo: dos 20% aos 80% em 27 minutos (31 minutos na bateria de 73,7 kWh), com pré-condicionamento térmico automático ou manual.
Entre os 20% e os 55% de carga, a potência mantém-se nos 160 kW, permitindo recuperar 190 km de autonomia em apenas 10 minutos.
A função Plug & Charge dispensa qualquer interação do condutor ao ligar o veículo a um posto de carregamento rápido compatível.
A gestão de energia é reforçada por travagem regenerativa em três níveis, ajustável através de patilhas atrás do volante, e pela função One Pedal, que maximiza a recuperação de energia ao libertar o pedal do acelerador.
E para quem prefere híbrido?
Ao lado da gama elétrica, o DS N°7 Hybrid oferece 145 cv e reivindica as emissões de CO2 mais baixas da concorrência direta, entre 120 e 126 g/km, com um consumo de 5,3 l/100 km.
O sistema combina um motor a gasolina turbo de três cilindros e 1,2 litros com um motor elétrico de 21 kW (28 cv), integrado na caixa automática de dupla embraiagem de seis velocidades, permitindo circular até 50% do tempo em modo 100% elétrico em contexto urbano ou suburbano, sem necessidade de carregamento externo.
Tecnologia de bordo ao serviço da tranquilidade
O DS N°7 reúne um conjunto alargado de sistemas de assistência e conforto. O DS PixelVision combina faróis adaptativos, feixes principais orientáveis e iluminação em curva, com deteção de outros utentes da via a até 400 metros e a função Main Beam Boost, que estende o alcance até 520 metros em estrada reta.
O DS Drive Assist 2.0 introduz um sistema semiautónomo de nível 2, com mudança de faixa semiautomática entre os 70 e os 140 km/h e um sistema de velocidade adaptativa preditiva (Predictive ACC), capaz de ajustar a velocidade em função do perfil da estrada, limites de velocidade, rotundas e cruzamentos.
No centro do habitáculo está o DS Iris System 2.0, com ecrã tátil central de 16 polegadas, comandado por voz ou toque, e que integra o ChatGPT para permitir conversas naturais com o veículo.
Destaque para o DS Night Vision, câmara de infravermelhos que deteta peões e animais a até 300 metros, e para o DS Extended Head-Up Display, que projeta informação essencial no para-brisas.
Do lado da mobilidade elétrica, funcionalidades como o EV Routing, integrado no Iris System, e o e-Routes através da app MyDS ajudam a planear viagens com paragens de carregamento incluídas.
A ligação ao ecossistema Free2Move Charge dá acesso a mais de 800 mil pontos de carregamento na Europa, 135 mil dos quais rápidos.
O N°7 conta ainda com função V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a bateria do carro para alimentar equipamentos externos como um computador, uma trotinete ou um drone.
Conforto de "primeira classe"
Construído sobre a plataforma STLA Medium, o DS N°7 oferece um habitáculo espaçoso à frente e atrás. A suspensão DS Active Scan usa uma câmara no topo do para-brisas para analisar o piso em tempo real e ajustar cada amortecedor individualmente, antecipando irregularidades da estrada.
O conforto acústico foi igualmente trabalhado, com vidros laminados acústicos opcionais nas portas e materiais de amortecimento distribuídos pelo habitáculo, um ambiente ideal para tirar partido do sistema de som Focal Electra 3D.
Os bancos dianteiros contam com espumas de alta densidade e apoios laterais ajustáveis, podendo oferecer funções de aquecimento, ventilação e massagem, complementadas pelo DS Neck Warmer, que aquece a zona da nuca.
Também os passageiros traseiros dispõem de bancos aquecidos e controlo independente da climatizarão.
O novo volante em forma de X, nova assinatura da marca, introduz novas zonas de aderência, enquanto o quadro digital de 10 polegadas e o ecrã central de 16 polegadas se integram de forma discreta no tablier.
Fabrico europeu e compromisso ambiental
A DS sublinha que o N°7 tem uma cadeia de valor fortemente enraizada na Europa:
- A bateria Long Range de 97,2 kWh é produzida na Gigafactory da ACC em Billy-Berclau, no norte de França;
- Os motores elétricos são fabricados no leste de França e a montagem final decorre em Melfi, Itália.
- As versões E-TENSE FWD e FWD Long Range beneficiam ainda do selo Eco-score, resultado da otimização da pegada de carbono.
Do lado dos materiais:
- A alcântara utilizada nas versões Étoile contém 68% de conteúdo reciclado;
- O couro Nappa é curado com folha de oliveira, através de um processo tradicional não tóxico e totalmente biodegradável.
- Materiais recuperados em fim de vida estão também presentes nos têxteis (60%), na alcatifa (75%) e nos tapetes (96%).
Preço do novo DS Nº7
Relativamente ao preço, o DS Nº7 será comercializado em várias versões com os seguintes valores:
- Hybrid: 45.000 euros
- Hybrid Pallas: 49.000 euros
- Hybrid Étoile: 52.200 euros
- Hybrid La Premiére: 58.500 euros
- E-Tense 230 cv:
- FWD: 49.400 euros
- FWD Pallas: 53.200 euros
- FWD Étoile: 56.500 euros
- FWD La Premiére: 62.000 euros
- E-Tense 245 cv:
- FWD Long Range: 55.100 euros
- FWD Long Range Pallas: 58.900 euros
- FWD Long Range Étoile: 63.300 euros
- FWD Long Range La Premiére: 68.800 euros
- E-tense 350 cv:
- AWD Long Range Étoile: 67.800 euros
- AWD Long Range La Premiére: 73.300 euros