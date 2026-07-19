Cuidado! Falha muito grave no Zoom do Windows 11 abre caminho aos hackers

Os utilizadores do Zoom no Windows devem verificar urgentemente se têm a versão mais recente instalada. A empresa lançou uma atualização de segurança de emergência para corrigir uma vulnerabilidade crítica. Segundo a mesma, poderia ter permitido aos hakers assumir o controlo remoto de contas através da Internet.

Falha muito grave no Zoom do Windows 11

Este é um dos problemas de segurança mais graves detetados recentemente na plataforma de videoconferência. É especialmente grave porque não requer acesso físico ao equipamento nem interação direta com a vítima para ser explorado.A vulnerabilidade foi registada como CVE-2026-53412 e tem uma pontuação de 9,8 em 10 na escala CVSS, habitualmente utilizada para medir a gravidade das falhas de segurança.

Segundo informações prestadas pela Zoom, o problema está relacionado com a validação inadequada dos dados introduzidos na aplicação. Por outras palavras, o software pode estar a processar informações maliciosas sem verificar corretamente se estas cumprem os requisitos esperados.

Este tipo de erro pode abrir caminho a diferentes tipos de ataques. Desde o contornar dos mecanismos de autenticação até à obtenção de privilégios não autorizados ou ao acesso a contas legítimas. O mais preocupante neste caso é que a falha pode ser explorada remotamente por hackers sem ter de fazer login previamente ou ter acesso ao computador afetado.

Problema de segurança abre caminho a hackers

A vulnerabilidade afeta diversas versões do Zoom para Windows, incluindo as edições Zoom Workplace, os clientes VDI e os componentes de desenvolvimento utilizados por algumas organizações. Embora a empresa não tenha revelado detalhes técnicos específicos sobre o método de exploração, confirmou que todas as versões corrigidas já incorporam as medidas necessárias para bloquear o ataque.

Por esta razão, a recomendação é clara. Atualizar imediatamente para a versão mais recente disponível. Esta é especialmente importante para as empresas e organizações que utilizam o Zoom como ferramenta de comunicação regular. Nestes ambientes, o acesso não autorizado de hackers a contas empresariais pode expor informações sensíveis, reuniões internas ou dados confidenciais.

Os administradores de sistemas devem também rever os seus processos para garantir que as versões antigas não são reinstaladas automaticamente em futuras atualizações ou reinstalações de software. Embora não tenham sido relatados ataques em massa explorando esta vulnerabilidade, os especialistas em segurança recomendam a aplicação deste tipo de correção assim que esta estiver disponível.