Portugal: câmaras laterais em automóveis, como os Tesla, são legais?
As dúvidas surgiram nas redes sociais, com vários utilizadores a questionarem se veículos equipados com câmaras laterais e sistemas avançados de vigilância, como o Sentry Mode da Tesla, teriam autorização especial para circular em território nacional.
Câmaras laterais em carros: não existe qualquer tipo de licença especial
De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP) e confirmado pelo Poligrafo Sapo, não existe qualquer licença especial para a Tesla ou para outras marcas. Estes sistemas fazem parte da homologação europeia dos veículos e estão integrados em tecnologias de segurança e assistência à condução reconhecidas pela regulamentação comunitária. Isto significa que, do ponto de vista técnico, a presença destas câmaras é totalmente legal.
Na prática, estas câmaras complementam funcionalidades como deteção de obstáculos, apoio ao estacionamento e sistemas de segurança ativa. Como os veículos possuem certificação europeia (COC), Portugal não pode simplesmente proibir estes equipamentos.
A legalidade muda de figura quando entra em causa a utilização dessas câmaras para gravação contínua de imagens de terceiros ou da via pública.
De acordo com a legislação portuguesa de proteção de dados e o RGPD, a captação sistemática de imagens em espaços públicos pode violar regras de privacidade, especialmente se envolver gravação de pessoas, matrículas ou propriedades sem justificação proporcional.
Algum ressabiado com muito tempo livre..o costume..
pode….mas não pode ……só que pode…mas ….não pode……mas pode….
resume a nossa justiça..