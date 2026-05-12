Portugal: câmaras laterais em automóveis, como os Tesla, são legais?

As dúvidas surgiram nas redes sociais, com vários utilizadores a questionarem se veículos equipados com câmaras laterais e sistemas avançados de vigilância, como o Sentry Mode da Tesla, teriam autorização especial para circular em território nacional.

Câmaras laterais em carros: não existe qualquer tipo de licença especial

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP) e confirmado pelo Poligrafo Sapo, não existe qualquer licença especial para a Tesla ou para outras marcas. Estes sistemas fazem parte da homologação europeia dos veículos e estão integrados em tecnologias de segurança e assistência à condução reconhecidas pela regulamentação comunitária. Isto significa que, do ponto de vista técnico, a presença destas câmaras é totalmente legal.

Na prática, estas câmaras complementam funcionalidades como deteção de obstáculos, apoio ao estacionamento e sistemas de segurança ativa. Como os veículos possuem certificação europeia (COC), Portugal não pode simplesmente proibir estes equipamentos.

A legalidade muda de figura quando entra em causa a utilização dessas câmaras para gravação contínua de imagens de terceiros ou da via pública.

De acordo com a legislação portuguesa de proteção de dados e o RGPD, a captação sistemática de imagens em espaços públicos pode violar regras de privacidade, especialmente se envolver gravação de pessoas, matrículas ou propriedades sem justificação proporcional.