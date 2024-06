Multa em Espanha? Saiba como pagar e o que acontece

Espanha é relativamente perto de Portugal e nesse sentido é normal que muitos portugueses se desloquem ao país vizinho. Tal como em Portugal, também há limites de velocidade e outras infrações que não podem ser cometidas. Se recebeu uma multa de Espanha, saiba o que fazer.

Foi dar uma volta por Espanha e passados alguns dias recebeu uma carta para pagar uma multa? É melhor pagar e até aproveitar o desconto. Na verdade, todas as infrações rodoviárias que se cometam noutro país da União Europeia (UE) chegam a Portugal. A "boa notícia" é que as infrações cometidas em outros países da UE não têm impacto no sistema de pontos da carta portuguesa.

De acordo com a informação partilhada pela GNR, as autoridades dos diversos países da UE, podem identificar e notificar o titular do documento de identificação do veículo quando são cometidas algumas infrações rodoviárias. Para a cooperação entre as autoridades é usada a plataforma EUCARIS.

Como pagar uma multa espanhola?

Ao contrário de Portugal, Espanha tem implementada uma plataforma tecnológica para que os condutores que cometam infrações possam pagar de imediato a sua multa. Tal deve ser feito no site http://multas.dgt.es.

No portal é só colocar os dados que estão disponíveis na carta que recebeu e proceder ao respetivo pagamento. Como referido, a DGT (Dirección General de Tráfico) costuma fazer desconto a quem pague de imediato a multa. Normalmente são 50%. O Código da Estrada de Espanha permite usufruir do desconto se a multa for paga 20 dias após a receção da notificação.