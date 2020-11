Model X da Tesla é muito simples de atacar e roubar em minutos

Apesar de não serem muito comuns, os roubos dos Tesla não são raros e podem acontecer de forma fácil. Muitos vezes acontecem com o explorar de vulnerabilidades existentes em alguns dos seus componentes.

Uma nova falha foi agora descoberta e permite a qualquer atacante atacar e roubar um Model X de forma simples e rápida. Em apenas 90 segundos é possível ter acesso a este carro e roubá-lo, sem qualquer impedimento.

O Model X está vulnerável novamente

São vários os casos em que os Tesla se viram vulneráveis e expostos a ataques. Algumas destas situações são mais sofisticadas, mas quase sempre assentam num ponto comum de falha. Falamos da sua chave e da forma como esta comunica com estes carros elétricos.

Uma nova falha foi agora descoberta e revelada, permitindo que um Model X atacado e roubado em apenas 90 segundos. Foi uma equipa de investigadores da universidade de Leuven na Bélgica que detetou este problema e prontamente o reportou à Tesla.

Simples de atacar e roubar em minutos

Do que é revelado, o problema está na chave deste modelo, que está vulnerável. Com uma Electronic Control Unit (ECU) modificada é possível ativar e modificar o chip BLE, enviado depois um firmware alterado e preparado para o efeito. A partir daqui é possível obter chaves permanentes de desbloqueio do carro.

O passo seguinte foi o acesso consola de diagnostico do Model X, onde falhas no emparelhamento abriram novas portas. Explorando este problema foi possível emparelhar uma nova chave e assim ter o controlo completo do carro, permitindo guiá-lo.

Tesla está já a corrigir este problema

Naturalmente que a Tesla já tomou conhecimento deste problema e tratou de o resolver. A marca prometeu para esta semana o lançamento de uma atualização de software que vai corrigir a falha e assim trazer novamente a segurança ao Model X.

Estes mesmo investigadores descobriram igualmente falhas nas chaves do Model S e no sistema Passive Keyless Entry and Start (PKES). Da mesma forma como fez com o Model X, a marca estará já a corrigir este problema para não ser explorado por atacantes.