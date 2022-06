MOBI.E: Conheça algumas verdades e mitos sobre carros elétricos

Quanto o tema é mobilidade elétrica são vários os mitos. Nesse sentido é importante dar a conhecer os factos e criar um estilo de cultura nesta área.

A MOBI.E apresenta e desmitifica doze mitos sobre a mobilidade elétrica. Os veículos elétricos são mais caros? Os veículos elétricos são perigosos?

12 mitos sobre carros elétricos: Verdade ou mentira?

Os veículos elétricos são cada vez mais uma aposta nas estradas portuguesas. No entanto, continuam a surgir questões sobre as suas características e o seu uso, que devem ser clarificadas. É necessário desmitificar alguns dos mitos mais falados para fazer a melhor escolha e apostar na mobilidade elétrica:

#1 - Os veículos elétricos são mais caros?

Cada vez mais, os carros elétricos estão a ficar economicamente atrativos. Um veículo destes pode apresentar os mesmos valores que um equivalente a gasóleo ou gasolina, para as mesmas características e nível de equipamento.

O preço da bateria também desceu em cerca de 80% nos últimos dez anos. Além disso, existe o direito a benefícios fiscais e um menor custo de manutenção, o que faz com que os custos totais sejam menores.

#2 - Não existem postos de carregamentos suficientes

Existem muitas alternativas de carregamento. O número de postos de carregamento para veículos elétricos está a crescer rapidamente. A rede Mobi.E conta com mais de 2.485 postos de carregamento, três quartos dos quais são carregadores de CA, disponibilizando um total de 5.100 tomadas.

Cada vez é maior o número de empresas que disponibilizam postos de carregamento aos seus funcionários e clientes, havendo ainda a possibilidade de realizar carregamentos domésticos.

#3 - O processo de carregamento é muito longo

Um veículo está estacionado, em média, mais de 90% do tempo, nomeadamente em casa ou no trabalho, pelo que se carregar neste período, o utilizador não sente o tempo de carregamento. O tempo de carregamento é importante em deslocações longas, e para estas situações o utilizador tem já à sua disposição estações de carregamento de alta potência, que fazem com que o tempo de espera seja reduzido.

#4 - Os veículos elétricos não fazem longas viagens

Os veículos elétricos não são unicamente direcionados a fazer viagens de curta duração. Os veículos mais recentes apresentam autonomias em torno dos 400 km, podendo chegar a 700 ou 800 km, o que é mais do que suficiente para longas viagens.

#5 - Os veículos elétricos são perigosos

Os veículos elétricos possuem o grau de segurança mais alto, como os carros convencionais. Têm sistemas de segurança que evitam o risco de incêndio ou de choque elétrico; por exemplo, no caso de acidente, o fluxo de eletricidade da bateria para imediatamente.

#6 - Os veículos elétricos não contribuem para o ambiente

Estes veículos têm a menor pegada ecológica de todo o tipo de veículos no mercado. Contribuem para a proteção do ambiente, pois não emitem dióxido de carbono e outros tipos de gases. À medida que a utilização de veículos elétricos aumenta, cada vez são mais os estudos que demonstram que estes veículos são ambientalmente mais eficientes ao longo de todo o ciclo de vida.

#7 - Muitos veículos elétricos irão sobrecarregar a rede

Os veículos elétricos também garantem o fornecimento seguro de energia. Um estudo feito na Alemanha demonstrou que, mesmo que se começasse a conduzir mais de um milhão de veículos elétricos, a sua rede elétrica era capaz de dar resposta. Já a Noruega, país com maior utilização de carros elétricos, demonstra que não há necessidade em se preocupar com o fornecimento de eletricidade.

#8 - A mobilidade elétrica retira emprego?

Fabricar um veículo elétrico exige menos 30% de esforço do que produzir um com motor de combustão. A longo prazo, poderia existir menos empregos na indústria automobilística. No entanto, o sucesso dos veículos elétricos manterá esta indústria em total funcionamento.

Além disso, cria novos empregos para a produção, instalação, operação e manutenção dos postos de carregamento, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas específicas. Só a rede Mobi.E conta com mais de 30 produtores certificados, 22 comercializadores e mais de 70 operadores.

#9 - Veículos elétricos são perigosos para os peões?

Ao contrário dos carros com motor a combustão, os veículos movidos a energia são mais silenciosos. Com uma velocidade abaixo dos 30 km/h, estes veículos normalmente produzem sons artificiais. Em velocidades mais elevadas, o ruído gerado pelos pneus é suficiente para os peões ficarem cientes da presença de carros.

#10 - Não são rápidos?

Os motores elétricos têm muita potência, a qual está totalmente disponível desde o início da aceleração. É possível porque este tipo de motores têm acesso ao torque desde o início e possui estabilidade dinâmica na estrada.

#11 - Não são visualmente atraentes?

Ao longo do tempo, os carros elétricos foram inovando o seu design, que até então era bastante comum. Atualmente, a maioria dos carros apresenta um modelo e design futurístico, com elementos leves e elegantes.

#12 - Não existem matérias-primas suficientes?

Mediante a tecnologia atual, a quantidade de lítio existente é suficiente para produzir baterias para bilhões de carros. Além disso, as baterias antigas são recicladas (a longo prazo é possível alcançar uma taxa de reciclagem de até 97%).