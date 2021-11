MEO Energia foi comercializador de luz que ganhou mais clientes em setembro

A Altice Portugal associou-se ao setor da Energia em 2020 com um produto que oferece também benefícios em comunicações. O MEO Energia chegou em parceria com a PT Live, oferecendo um tarifário que junta energia, exclusivamente produzida a partir de fontes 100% renováveis, e benefícios de comunicações”.

Em setembro, o Meo Energia foi comercializador de luz que ganhou mais clientes.

Meo Energia em destaque...

A Meo Energia foi o comercializador com maior ganho de quota em número de clientes (mais 1,1 pontos percentuais), em setembro, e a EDP o que perdeu mais quota (menos 2,5 pontos percentuais), divulgou a ERSE.

De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade relativo a setembro de 2021, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), "a MEO Energia foi o comercializador com maior ganho de quota em número de clientes (1,1 pontos percentuais) e a EDP a que ganhou mais quota em termos de consumo (um ponto percentual)", em termos homólogos.

A Meo Energia foi também o comercializador com a maior percentagem de captação de clientes face à sua carteira, com ganhos líquidos de 5,3% na sua carteira, e 23% dos clientes que mudaram de comercializador.

A Goldenergy e a MEO Energia também registaram, em setembro, um aumento nas suas quotas em número de clientes de 0,1 pontos percentuais cada, ao passo que a Endesa, a Iberdrola, a Galp, a Axpo e o conjunto de comercializadores agrupados na rubrica "outros" mantiveram sensivelmente as suas quotas relativamente a agosto de 2021. Relativamente ao consumo, a Iberdrola registou um decréscimo de 0,1 pontos percentuais da sua quota.

O consumo no mercado livre representava, no mês em análise, mais de 95% do consumo total registado em Portugal continental.

