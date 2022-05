O aumento das propostas de carros elétricos no mercado muram mudar de forma completa o cenário automobilístico. Há cada vez mais marcas a apostar nestas propostas e a transpor isso mesmo para as suas infraestruturas.

A McLaren, uma das mais conhecidas equipas de Fórmula 1 anunciou agora uma excelente novidade. Esta será a mais recente equipa a apostar nos elétricos e irá competir no Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB já na próxima temporada.

A McLaren Racing abrirá a próxima fase da sua jornada no automobilismo elétrico quando entrar no Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA de 2022/2023. Este foi o mais recente anúncio da bem conhecida equipa.

Será a partir da nona temporada e no início da era Gen3 na série pioneira de corrida totalmente elétrica. A Fórmula E será adicionada ao portefólio da McLaren Racing de Fórmula 1, IndyCar, Extreme E e esports.

A decisão de entrar na Fórmula E surge depois de a McLaren Racing ter assinando uma opção em janeiro de 2021 para participar da nona temporada e de um período de avaliação. Durante esta janela de tempo a equipa entrou também na série off-road totalmente elétrica Extreme E.

A mudança para a Fórmula E não reflete apenas o compromisso da McLaren com o automobilismo EV, mas sim o objetivo de acelerar a jornada de sustentabilidade da McLaren Racing. Esta equipa quer alcançar um novo público global e mais diversificado.

McLaren Racing will compete in the pioneering all-electric race series @FIAFormulaE from the 22/23 season. ⁰



The McLaren Formula E Team will be formed through the acquisition of @MercedesEQFE, which will see the reigning champions become part of the McLaren family.