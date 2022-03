A Google tem levado os seus sistemas a novas áreas, que saem fora do que é habitual à empresa. Procuram novos espaços, quer para mostrar a sua tecnologia, quer para ajudar as organizações e outras entidades a vencer.

É assim que anunciaram a sua nova parceria, numa área onde não eram esperados. O Android e o Chrome vão chegar à F1, a maior competição automóvel do planeta, para ajudar a MacLaren a sagrar-se campeã e a colocar os seus pilotos no lugar mais elevado do pódio.

A Google chegou finalmente à F1 com o Android

O campeonato mundial de Fórmula 1 (F1) é a mais exigente e mais competitiva prova automóvel do planeta. Nesta disciplina apenas militam as equipas de topo e com orçamentos milionários, onde os patrocinadores têm um papel essencial.

Das várias equipas presentes, a MacLaren destaca-se agora com um novo patrocinador. Falamos da Google, que vai passar a ter o seu robot verde bem no topo dos monolugares desta equipa. De forma bem visível, e que todos reconhecem, o Android vai estar presente.

O Chrome também tem espaço nos carros da MacLaren

Além disso, e para uma visibilidade ainda maior, a MacLaren e a Google acordaram também que as tampas da roda do MCL36, o carro que a marca vai usar em 2022, vão ter as cores do Chrome. Esta é uma área que regressa e está disponível para os patrocinadores ocuparem com as suas cores.

Ao longo da temporada, a McLaren usará dispositivos Android equipados com 5G e o browser Chrome para permitir a implementações mais rápidas, velocidade maior e ligações em tempo real, para elevar o desempenho na pista para o próximo nível.

Zak Brown, o conhecido CEO da MacLaren, revelou muito mais desta nova união e deixou claro que será muito mais que apenas uma nova imagem. A equipa quer retirar ainda mais da parceria com a Google e usar os equipamentos que oferecem o máximo dos sistemas da marca e todas as suas potencialidades.

Uma parceria estendia a outras áreas desta equipa

Para além desta nova visibilidade do Android e do Chrome nos carros da MacLaren, também os pilotos da equipa vão ter esta imagem presente. Lando Norris e Daniel Ricciardo vão ter o robot verde e a circunferência multicolor do browser nos seus capacetes e nos fatos. Assim, a integração será total.

Esta parceria está alargada a outras áreas da MacLaren, para além da F1. A equipa McLaren MX Extreme E vai também receber esta tecnologia e as cores do Android e do Chrome, para a ajudar a vencer o máximo de provas neste novo campeonato também exigente.

Após uma aproximação à OnePlus em 2018, a MacLaren traz agora a Google para o maior palco do mundo automóvel.