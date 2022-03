Campanhas promocionais de Março na Playstation Store

A Playstation Store continua a lançar iniciativas promocionais a bom ritmo e desta feita mais duas foram reveladas: Campanha “Mega Março” e o regresso da Campanha “Jogos por menos de 20€”.

Venham ver quais os principais jogos em destaque nestas campanhas promocionais.

A Sony Playstation continua com o lançamento de várias iniciativas promocionais a um bom ritmo. Mais duas foram reveladas para este mês de março e que envolvem alguns bons jogos.

Campanha “Mega Março”

Até ao próximo dia 30 de março a Campanha “Mega Março” vai estar ativa, o que significa uma lista bastante interessante de jogos com preços promocionais.

Com a lista encabeçada por jogos como Assassin’s Creed Valhalla, DEATHLOOP ou Mass Effect Legendary Edition, existem jogos para todos os gostos e esta bem que pode ser uma boa oportunidade de adquirir alguns deles.

Lista de principais destaques:

Apex Legends - Champion Edition: 27,99€Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition: 29,99€

Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition: 34,49€

Assassin’s Creed Valhalla: 27,99€

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe: 35,99€

Back 4 Blood: Deluxe Edition: 49,99€

Battlefield 2042: 39,99€

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition: 23,09€

DEATHLOOP: 34,99€

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Deluxe Edition: 48,99€

DRAGON BALL FIGHTERZ: 9,79€

F1 2021 (Playstation 5 e Playstation 4): 13,99€

FIFA 22 (Playstation 4): 18,19€

FIFA 22 (Playstation 5): 27,99€

Final Fantasy VII Remake: 27,99€

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: 44,79€

Marvel’s Guardians of the Galaxy - Deluxe Edition: 39,99€

Hades: 19,99€

HITMAN 3 - Deluxe Edition: 44,99€

It Takes Two (Playstation 5 e Playstation 4): 15,99€

Just Dance 2022 PS5: 29,99€

Lost Judgment – Edição Digital Ultimate (Playstation 5 e Playstation 4): 49,49€

Madden NFL 22 (Playstation 4): 20,99€

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

Marvel's Avengers: 19,99€

Mass Effect Legendary Edition: 27,99€

Conjunto Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition: 29,99€

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (Playstation 5 e Playstation 4): 24,64€

Need for Speed Heat Edição Deluxe: 15,99€

EA SPORTS NHL 22: 29,99€

Resident Evil – Pacote Triplo: 19,99€

Riders Republic - Edição Gold (Playstation 5 e Playstation 4): 49,99€

Riders Republic (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

Spyro Reignited Trilogy: 13,99€

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 9,99€

The Sims 4: 4,79€

UFC 4 Deluxe Edition: 19,99€

Campanha “Jogos por menos de 20€”

De regresso está a Campanha “Jogos por menos de 20€”, que apresenta jogos com preços promocionais abaixo de 20€.

Com uma lista de jogos onde se encontram alguns bastante interessantes como Dragon Ball Xenoverse, FAR CRY 5 ou XCOM 2, esta campanha estará no ativo até dia 30 de março.

Lista de principais destaques:

Assassin's Creed IV Black Flag: 3,99€

Bloodborne: Game of the Year Edition: 17,49€

Borderlands: Game of the Year Edition: 9,89€

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood: 3,99€

Dragon Age: Inquisition - Game of the Year Edition: 4,49€

Dragon Ball Xenoverse: 4,99€

Far Cry 4 - Gold Edition: 14,99€

FAR CRY 5: 13,99€

FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION: 10,49€

Hotline Miami: 1,99€

Mass Effect: Andromeda – Edição Deluxe Recruit: 9,99€

METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE: 3,99€

MX vs ATV All Out: 8,99€

NBA 2K Playgrounds 2: 7,49€

Need for Speed Rivals: 4,99€

Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM: 9,79€

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: 13,99€

UNO: 3,99€

Wreckfest: Drive Hard. Die Last: 11,99€

XCOM 2: 2,49€

Zombie Army 4: Dead War: 14,99€