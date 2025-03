Maserati cancela o MC20 elétrico porque ninguém o quer

Esta é a história de um carro elétrico que foi cancelado antes de se tornar realidade porque ninguém estava interessado. É triste, mas é verdade. Ninguém quer o Maserati MC20 Folgore.

Clientes Maserati não querem elétricos?

No final de 2020, a Maserati anunciou um ambicioso plano de eletrificação. Dizia que tinha proposto que, até 2025, toda a sua gama de modelos à venda fosse eletrificada, ou seja, apenas modelos elétricos e híbridos plug-in.

Pois bem, a data chegou, mas o que Davide Grasso, CEO da empresa, anunciou não foi cumprido e, não só isso, aquela que era uma das suas grandes promessas, o Maserati MC20 Folgore, desapareceu do radar...

As vendas globais da empresa italiana não estão a ajudar (a nível mundial, fechou 2024 com uma queda de 54% nas matrículas).

Marca italiana vai ter um duro braço de ferro com a UE

Aliás, com o novo plano de ação da União Europeia, que flexibiliza os prazos para apertar os limites de emissão de poluentes, as marcas têm um pouco mais de tempo para pensar num futuro sustentável. O tempo está a terminar!

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o assunto, parece que uma das primeiras vítimas deste mau momento para a empresa será o Maserati MC20 Folgore.

Vários meios de comunicação internacionais noticiaram que a Maserati cancelou os planos para criar um supercarro elétrico baseado no MC20.

Também não se concretizam os projetos de relançamento do Maserati Levante, previsto para 2027, ou do Quattroporte, que seria um dos grandes êxitos de 2028.

A gama Folgore da Maserati

Em 2022, a Maserati anunciou que iria introduzir seis novos modelos elétricos em três anos. Na altura, afirmou que dois seriam completamente novos e os restantes seriam versões elétricas de modelos conhecidos.

A realidade é que, a partir de hoje, a gama elétrica da Maserati, conhecida como Folgore, tem três membros: Maserati Grecale, Maserati GranTurismo e Maserati GranCabrio.

O que sabemos sobre o automóvel elétrico Maserati MC20

A breve história do Maserati MC20 elétrico tem sido repleta de infortúnios.

A sua apresentação oficial estava agendada para maio de 2020, durante um evento ao estilo da Tesla, denominado MMXX: The Way Forward. Mas depois veio a pandemia e o evento teve de ser cancelado devido a restrições.

Agora, de acordo com informações, o Maserati MC20 elétrico está a ser cancelado por duas razões. A primeira é que os clientes da marca não demonstraram interesse suficiente para justificar a rentabilidade do projeto.

A segunda é a queda das vendas na China, o segundo maior mercado da Stellantis.

O cancelamento da versão elétrica do MC20 não significa que não haverá renovação do supercarro.

Haverá, contudo, somente com uma versão térmica, muito provavelmente com melhorias no atual motor a gasolina V6 Nettuno.

Espera-se também que o supercarro herde alguns dos avanços do novo MC20 GT2 Stradale, como o aumento da potência, a redução do peso e uma nova configuração do chassis concebida para melhorar o seu desempenho em pista.