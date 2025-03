Edição Limitada de DualSense “The Last of Us” a caminho

The Last of Us é um dos marcos da indústria dos videojogos e da Playstation. Dessa forma, haverá forma mais marcante ainda que imortalizar o jogo sob o formato de um comando da Playstation 5?

O universo Playstation não seria certamente a mesma coisa se em 2013 não tivesse surgido The Last of Us. Aquele que foi um dos jogos mais marcantes de sempre, para muitos jogadores, vincou também a equipa da Naughty Dog e da Sony Playstation de tal forma que, após mais de 10 anos, eis que continuam a ser lançadas novidades.

E esta noticia que agora apresentamos, é mais um culminar da importância e relevância que o jogo teve (e tem) para a Playstation. Um casamento feliz que permanece forte e vê agora surgir mais um ponto de ligação.

E é neste contexto que a Sony anunciou o lançamento do comando sem fios DualSense para a Playstation 5 – Edição Limitada The Last of Us, desenvolvido em colaboração com a Naughty Dog.

Este comando poderá ser reservado a partir de 14 de março, antes do seu lançamento a 10 de abril, por um PVPR de 84,99€, exclusivamente através da PlayStation Direct.

O dispositivo celebra a icónica saga de jogos, apresentando um design exclusivo com ícones em preto brilhante por toda a superfície. Estes símbolos representam momentos-chave, personagens e eventos de The Last of Us Parte I e The Last of Us Parte II, incluindo o pirilampo, a traça e o lobo.

Neil Druckmann, diretor criativo da Naughty Dog, e Megan Mehran, designer gráfica do estúdio, manifestaram o seu entusiasmo por este projeto, destacando a importância de captar a essência de ambos os títulos da série.

Este lançamento coincide com a estreia da segunda temporada da aguardada série The Last of Us, que estará disponível na plataforma de streaming Max a 13 de abril de 2025. Além disso, a 3 de abril de 2025, os jogadores de PC poderão desfrutar de The Last of Us Parte II Remastered na Steam e na Epic Games Store.