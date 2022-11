Lidl quer dominar mercado do carregamento rápido de elétricos com preços acessíveis

Um dos objetivos da União Europeia no que aos carros elétricos diz respeito passa por garantir pontos de carga para que os condutores de elétricos não temam ficar pelo caminho durante uma viagem. Por forma a dar resposta a esta necessidade e a dominar este mercado, o Lidl pretende praticar preços acessíveis.

Em breve, poderemos ver esta iniciativa em mais supermercados.

Embora seja uma cadeia de supermercados, o Lidl já garante, há algum tempo, pontos de carga para carros elétricos nas suas lojas. No entanto, agora, começou uma nova jornada, lançando a primeira estação de carregamento ultrarrápido, que se destaca por garantir um preço consideravelmente abaixo daquele que se encontra pelo mercado.

Com estes novos equipamentos, além dos aspetos estéticos, o Lidl assume compromissos técnicos e de preço, garantindo o melhor do mercado. Afinal, não colocou apenas um carregador nos seus supermercados, mas criou, por sua vez, um espaço com proteção para os veículos, utilizadores e carregadores, numa área aberta 24/7 (ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana).

Dessa forma, garante melhor visibilidade para a infraestrutura, ao mesmo tempo que reduz o risco de os veículos com motor de combustão ocuparem o espaço dedicado aos veículos elétricos.

Lidl aposta em pontos de carga acessíveis

A primeira estação será instalada num supermercado Lidl perto da cidade francesa de Lyon. O espaço está equipado com cinco pontos de carga, com potências compreendidas entre 22 e 360 kW. Desta forma, cada cliente poderá selecionar a que melhor se adapta às suas necessidades.

Por exemplo, a cobrança a 22 kW tem um custo competitivo de 25 cêntimos por kWh. Quando passamos para as estações mais potentes de 90, 180 ou 360 kW, o preço é de mais 40 cêntimos por kWh.

A estratégia adotada pelo Lidl em algumas das suas lojas já está a estender-se a outros países, como Alemanha, onde a cadeia de supermercados está a instalar as suas primeiras estações de carregamento rápido, e onde as estações de 150 kW custam 48 cêntimos por kWh.

Leia também: