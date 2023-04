Jato hipersónico a hidrogénio demora 4h de Frankfurt até Sydney

O segmento dos veículos de transporte está também em mudança e nos próximos tempos haverá "veículos hipersónicos" que encurtarão bastante os tempos de viagem. Um novo jato hipersónico a hidrogénio vai conseguir fazer a viagem de Frankfurt até Sydney em apenas 4 horas.

Jato Destinus Eiger: 2 horas e 45 minutos de Frankfurt a Xangai

O Destinus Eiger, assim designado o jato hipersónico, poderá oferecer viagens pelo globo em poucas horas. De referir que este jato é movido a hidrogénio.

Segundo a empresa Destinus, responsável pelo projeto, uma viagem de Frankfurt até Sydney poderá demorar apenas quatro horas. Atualmente são precisas 20 horas para o mesmo percurso. Já uma viagem de Frankfurt a Xangai demorará apenas 2 horas e 45 minutos, ou seja, menos oito horas do que a viagem atual.

O protótipo já foi testado e os resultados foram apresentados no final do ano passado. Segundo informações recentes, o Ministério da Ciência de Espanha estabeleceu uma parceria com a empresa e vai financiar um projeto de 12 milhões de euros com o objetivo de ser investigar e desenvolver voos supersónicos tendo como base o hidrogénio.

David Bonetti, vice-presidente do desenvolvimento de negócios e produtos da Destinus, referiu estar feliz com esta parceria com o Governo Espanhol...

Estamos muito felizes por termos recebido estes apoios, especialmente porque são um sinal de que a Destinus está alinhada com as estratégias de Espanha e também da Europa no avanço dos voos a hidrogénio Para empresas de tecnologia como nós, o acesso a estes fundos de recuperação europeus é fundamental para se continuar investigações avançadas e acelerar a inovação ncessária para a competição global. Com estes apoios, as soluções à base de hidrogénio para a mobilidade aeronáutica estarão a um passo mais perto da realidade.

Do que foi revelado, a Destinus espera em breve testar um motor de jato pós-combustor H2.