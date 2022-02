Jaguar reduzirá a sua oferta a três carros elétricos

O atual CEO do grupo Jaguar Land Rover tomou uma decisão que definirá uma mudança radical na abordagem que tem vindo a ser adotada pela empresa. Por forma a garantir a sobrevivência, a oferta da Jaguar será reduzida para três carros elétricos.

A ideia é que estes combinem elegância e desportividade, por forma a penetrar o segmento de luxo.

Confrontado com os resultados e número de vendas dos últimos anos, o CEO do grupo Jaguar Land Rover Thierry Bolloré tomou uma decisão que mudará radicalmente a abordagem que tem vindo a ser adotada. Além de eliminar por completo os motores de combustão interna da sua oferta, descontinuando todos os modelos até meados da década, a Jaguar irá abandonar o segmento premium.

Desta feita, irá concentrar-se no segmento de luxo e deixará de competir com marcas como a Audi, BMW, Mercedes-Benz e Tesla, para competir a Aston Martin, Bentley, Maserati e Porsche. Apesar de a transformação que está a ser planeada represente menores volumes de vendas, a margem de lucro será maior e, por isso, a rentabilidade da marca será assegurada.

O pilar desta mudança será a nova plataforma elétrica Panthera que está a ser desenvolvida pelo grupo e pela Magna, a empresa que produz atualmente o I-Pace.

Catálogo da Jaguar vai sofrer profundas alterações

De acordo com a Automobilwoche, em 2025, a oferta da Jaguar concentrar-se-á em três modelos elétricos - um sedã, um crossover e um gran turismo -, que garantirão, desde logo, uma condução automatizada, pela parceria do Jaguar Land Rover com a NVIDIA.

O estilo do primeiro será baseado na primeira geração do modelo XJ, será ligeiramente mais compacto e dinâmico do que os rivais, como o Mercedes-Benz EQS, e combinará o estatuto da Bentley e a elegância e desportividade da Porsche.

O segundo substituirá o modelo I-Pace. No entanto, será maior e mais luxuoso, por forma a corresponder à nova abordagem da Jaguar. Por fim, o terceiro será comercializado nas versões coupé e cabrio e adotará um estilo clássico e intemporal.

Até 2025, muitas novidades deverão surgir acerca deste novos modelos da Jaguar, por isso, resta-nos aguardá-las.

Leia também: