ID.Buzz: Volkswagen recolhe 5700 carrinhas porque… os bancos são espaçosos demais

No mercado automóvel, os reguladores procuram manter as marcas sob as regras definidas e garantir a segurança dos utilizadores. Isso, por vezes, cria situações caricatas e pouco lógicas. Uma nova está a acontecer com a Volkswagen, que tem de fazer a recolha de 5700 carrinhas ID.Buzz apenas porque os bancos são espaçosos demais.

Volkswagen recolhe 5700 carrinhas ID.Buzz

A Volkswagen recolheu as carrinhas elétricas ID.Buzz 2020 porque os seus bancos traseiros estão configurados para apenas duas pessoas. Isto vem associado ao facto de serem largos e serem suficientemente largos para acomodar três.

Conforme a nota da NHTSA (PDF), a Volkswagen está a convocar 5.637 veículos para as suas oficinas, que foram fabricados entre 18 de setembro de 2024 e 11 de fevereiro de 2025. A terceira fila amovível do ID.Buzz 2020 está apenas equipada com cintos de segurança para duas pessoas.

No entanto, a largura da superfície do assento excede o valor especificado para dois ocupantes pela Norma Federal de Segurança de Veículos Motorizados nº 208 dos EUA. Esta estabelece normas para reduzir o número de mortes em caso de acidente.

Apontam que os bancos são espaçosos demais

Por outras palavras, a terceira fila do ID.Buzz 2020 é suficientemente larga para exigir três cintos de segurança. Tal como está, será muito fácil acomodar uma terceira pessoa, e esta não terá proteção enquanto o veículo estiver na estrada, aumentando a probabilidade de se ferir ou morrer caso se envolva num acidente.

A Volkswagen pretende resolver o problema instalando "peças de acabamento não almofadadas" permanentes. Estas vão limitar a largura da superfície onde os passageiros se podem sentar no banco traseiro e assim, tornar este banco traseiro verdadeiramente limitado a 2 pessoas.

A carrinha elétrica Volkswagen ID.Buzz 2020 foi lançada nos EUA em novembro de 2024 e tem um preço inicial de 60.000 dólares. Tem uma autonomia estimada pela EPA de 377 km com carga completa e está disponível em vários esquemas de cores possíveis.

Esta é, no mínimo uma situação caricata e que demonstra a forma como as agências trabalham. A Volkswagen encontrou uma solução simples e que passará a incorporar, evitando assim problemas e impedindo que os bancos da ID.Buzz sejam espaçosos demais.