Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

When I Come Around - Green Day

Green Day é uma banda de punk rock dos Estados Unidos formada em 1986, em East Bay, Califórnia. A banda é composta por 3 membros: Billie Joe Armstrong (guitarra e voz), Mike Dirnt (baixo e voz) e Tré Cool (bateria). A banda foi formada no início de 1986 com o nome The Sweet Children, com o baterista Al Sobrante. Em 1989, a banda mudou para o nome atual, logo após lançou o seu primeiro álbum de estúdio 39/Smooth. É considerada como uma das bandas expoentes do pop punk, subgénero do punk rock.

Foi um dos grupos que nasceram no clube 924 Gilman Street, um local frequentado por bandas de punk rock. As suas primeiras publicações foram feitas pela editora Lookout! Records. Graças às vendas de sucesso dos seus primeiros álbuns, obteve-se um número significativo de fãs. Alguns anos mais tarde, em 1994, o grupo assinou com a Reprise Records. Esta editora lançou o aclamado Dookie, o novo álbum do grupo que levou o som do final da década de 1990 para a nova geração. Além disso, o álbum tornou-se um sucesso internacional e já vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo.

Os Green Day, juntamente com outras bandas como Sublime, The Offspring e Rancid, produziram o renascimento e popularização de grande interesse do punk rock nos Estados Unidos, e da própria cultura. É uma das principais bandas do movimento pop punk.

A banda já vendeu cerca de 85 milhões de cópias em todo o mundo e 25 milhões só nos Estados Unidos. Em 2010 estreou uma adaptação musical do álbum American Idiot, na Broadway. O musical foi nomeado para os Tony Awards, incluindo Melhor Musical, vencendo dois e recebeu críticas positivas. Em meados de 2011 a revista Kerrang! nomeou os Green Day como a segunda banda mais influente dos últimos 30 anos, apenas atrás dos Metallica. Ficaram em 91º na lista dos "100 Maiores Artistas de Todos os Tempos" do canal de televisão VH1. Em 2014 foram introduzidos para o Rock and Roll Hall of Fame 2015.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?