ID.4: O SUV eléctrico da VW chegou a Portugal e custa 39.356€

A aposta da Volkswagen nos carros elétricos é agora mais evidente. Depois do ID.3, a aposta da marca é no ID.4 e as primeiras unidades já chegaram a Portugal. O ID.4 está disponível com baterias de 52 e 77 kWh.

Conheça mais sobre este novo veículo totalmente elétrico que promete!

Depois do lançamento do ID.3, a mais recente aposta do grupo alemão é o ID.4. O novo ID.4 combina o melhor de dois mundos. A versatilidade de um SUV moderno com o desempenho sustentável de um automóvel elétrico. Este novo elétrico está disponível com um pack de baterias de 52 kWh ou de 77 kWh, com autonomia de 340 km e 540 km, respetivamente.

Relativamente à motorização, este veículo estará disponível com 50, 170 e 204 cavalos. A aceleração dos 0 aos 100 km/h acontece em 8,5 segundos e este veículo pode atingir uma velocidade máxima (limitada) de 160 km/h.

De referir também que o ID.4 está disponível em vários modelos. Em Portugal estarão disponíveis 9 versões. A edição especial ID.4 First, que foi configurada especialmente para a pré-reserva, inclui equipamentos de elevada qualidade.

Preços dos vários modelos do ID.4

City Pure, 109 kW (150 cv), 39 356,29 euros

Style Pure, 109 kW (150 cv), 43 666,75 euros

City Pure Performance, 125 kW (170 cv), 40 831,08 euros

Style Pure Performance, 125 kW (170 cv), 45 141,54 euros

Life, 150 kW (204 cv), 46 642,26 euros

Business, 150 kW (204 cv), 50 548,31 euros

Family, 150 kW (204 cv), 51 730,08 euros

Tech, 150 kW (204 cv), 54 949,69 euros

Max, 150 kW (204 cv), 58 784,83 euros

De relembrar que o SUV elétrico da Volkswagen esteve em produção na Europa (Zwickau) e na China (Anting e Foshan), seguindo-se os Estados Unidos, em 2022, na fábrica de Chattanooga.

A Volkswagen está a preparar uma nova oferta para o segmento Sport Utility Vehicle (SUV). O GTX é um elétrico que vem compor o cardápio da empresa alemã para 2021.

