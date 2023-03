Homem enganou-se, abriu um Tesla Model 3 que não era seu e seguiu viagem

A tecnologia falha, isso não é segredo, mas será que um dia podemos ter alguém que entra no nosso carro, por engano, liga-o e segue viagem? Parece que hoje já é possível. Isso foi o que aconteceu a Rajesh Randev. O homem conseguiu abrir o carro, ligar, conduzir, foi buscar os filhos à escola até que... "espera lá, este Tesla Model 3 não é o meu!".

Tesla Model 3 comunitário?

A história é contada pelo Global News. Segundo refere, Rajesh Randev, um canadiano de Vancouver, referiu que o Tesla de um estranho estava estacionado ao lado dele e era do mesmo modelo e cor. Completamente convencido que era o seu, usou a aplicação no smartphone para abrir o carro. Sentou-se, ligou-o e fez alguns quilómetros.

Passado algum tempo, o homem percebeu que o para-brisa do Tesla que conduzia tinha o vidro rachado. Ligou à esposa para perceber se ela tinha dado conta do problema no vidro, mas a mulher disse não ter conhecimento do problema do para-brisa. Foi então que algum tempo depois, Randev recebeu uma mensagem do verdadeiro dono do Tesla.

Ainda surpreso com a descoberta, Randev parou e inspecionou o carro que conduzia. Acabou então por descobrir que tinha rodas diferentes das dele. Curiosamente, já que estava a meio caminho, voltou para o carro e foi buscar os seus filhos antes de devolver o elétrico ao proprietário.

O dono do carro, o legítimo, conseguiu ver que dentro do Tesla de Rajesh Randev, o que ainda estava estacionado no local de partida, existia um pedaço de papel onde se conseguia ler o número de telefone de Randev. Resolvido o engano, restou para ambos uma história divertida e para contar aos amigos.

Apesar da polícia ter sido chamada, tudo ficou resolvido entre ambos.

Mas como isto foi possível?

Claro que neste caso não esteve em causa qualquer problema de roubo, mas não deixa de ser algo que pode ser explorado por hackers ou malfeitores de qualquer tipo. O facto de uma pessoa aleatória poder ir embora com um carro e andar pela cidade sem nenhum sinal de alerta no veículo, é só por si motivo de preocupação. Contactada, a Tesla também não deu qualquer explicação, conforme referem.

Randev ligou para a empresa e enviou evidências em vídeo. Recebeu os seus emails devolvidos. E nenhuma resposta por parte da empresa de Elon Musk. Segundo a notícias, a caixa de email da empresa parece estar cheia e não existem pessoas que consigam responder em tempo útil ou até dar seguimento a um problema desta natureza, reclama o visado.

Portanto, para já, saber o que se passou de fonte ligada à Tesla, não é possível.