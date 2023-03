Incrível: Vendas de vinil ultrapassam vendas de CDs…

Vivemos tempos onde o digital impera e muitos serviços online "mataram" o que se usava há uns anos. No entanto, há números que nos chegam que surpreendem. Sabia que recentemente as vendas de vinil ultrapassaram as vendas de CDs?

Mais de 41 milhões de discos de vinil foram vendidos em 2022

O streaming é atualmente o meio mais popular e usado. No entanto, os últimos números do mercado, revelam que há um crescimento de vendas de discos de vinil. Pela primeira vez em décadas, as vendas de vinil ultrapassaram as vendas de CDs.

De acordo com dados de 2022, mais de 41 milhões de discos de vinil foram vendidos nesse ano correspondendo um valor de 1,2 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros). Nesse mesmo ano, apenas 33 milhões de CDs foram vendidos, o que corresponde a um valor de 483 milhões de dólares.

Revela o relatório que as receitas para formatos de música física aumentaram constantemente ao longo dos anos, marcados por um "ressurgimento notável" em 2021, depois de terem sido silenciadas pela COVID-19 em 2020. As receitas da música física, no geral, aumentaram 4% no ano passado, impulsionadas por discos de vinil que registaram um aumento de 17%. No mesmo periodo as receitas dos CDs caíram cerca de 18%.

As receitas de streaming, que incluem "subscrições pagas, serviços apoiados por anúncios, rádio digital e personalizada, plataformas de redes sociais, aplicações de fitness digital e outras", cresceram 7% para um valor recorde de 13,3 mil milhões de dólares, sendo responsáveis por 84% das receitas totais, segundo revela o DN.